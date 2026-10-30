Ajax krijgt dit weekend in de Johan Cruijff ArenA bezoek van een tegenstander waar men het de afgelopen jaren enorm lastig mee heeft gehad: AZ. Richting de competitiewedstrijd van zaterdagavond - die om 21.00 uur van start gaat in Amsterdam - worden de Alkmaarders niet zonder reden betiteld als ware angstgegner voor Ajax.

Voor de laatste zege van Ajax op AZ moeten we ruim vier jaar terug in de tijd. Erik ten Hag was nog trainer van de Amsterdammers toen het AZ van Pascal Jansen op 3 maart 2022 met 0-2 werd geklopt in de halve finale van de KNVB Beker. Voor de doelpunten tekenden Steven Berghuis en Davy Klaassen, samen met Daley Blind de enige Ajax-spelers die die dag op het veld stonden en ook nu (weer) deel uitmaken van de selectie. Aan AZ-zijde staan alleen Jordy Clasie, Peer Koopmeiners en Hobie Verhulst anno 2026 nog steeds onder contract.

Laatste competitiezege van Ajax op AZ nóg langer geleden

Artikel gaat verder onder video

Voor de laatste Eredivisie-zege van Ajax op AZ moeten we nog verder terug, naar 25 april 2021 om precies te zijn. Beide clubs troffen elkaar toen in de dertigste speelronde van de Eredivisie, door twee goals van Klaassen werd het 2-0 in Amsterdams voordeel.

Dramatische balans sinds 2022

Sinds de bekerstrijd in 2022 stonden Ajax en AZ in alle competities nog elf keer tegenover elkaar. Negen keer gebeurde dat in competitieverband, tweemaal in het toernooi om de KNVB Beker. AZ won zeven van die confrontaties, vier keer eindigde het duel onbeslist.

Onder die wedstrijden bevinden zich een aantal gedenkwaardige edities. Wat te denken van de wedstrijd op 25 februari 2024, waarin Anton Gaaei na twee grote fouten - die één tegengoal opleverden - al na 33 minuten spelen werd gewisseld door toenmalig Ajax-trainer John van 't Schip. AZ zou dat duel uiteindelijk met 2-0 winnen.

Ultieme vernedering op 14 januari 2026

In Alkmaar zal vooral het bekerduel met Ajax van 14 januari van dit jaar niet licht vergeten worden. Beide Noord-Hollandse clubs troffen elkaar destijds in de achtste finales van het toernooi, waarin de Alkmaarders snoeihard uithaalden. Mede dankzij drie goals van Troy Parrott stond er na 90 minuten een uiterst vernederende 6-0 op het scorebord.

Doet Ajax zaterdag eindelijk goede zaken tegen AZ?

Voorafgaand aan de editie van zaterdag zijn de verschillen in de top van de Eredivisie bijzonder klein. Ajax was afgelopen weekend met pijn en moeite te sterk voor Sparta Rotterdam (1-2) en begint als nummer twee van de ranglijst aan de elfde speelronde, met 21 punten - drie minder dan koploper Feyenoord.

AZ, dat de koppositie enkele weken geleden nog in handen had, is in de competitie juist bezig aan een mindere serie. De ploeg van trainer Leeroy Echteld verloor de afgelopen weken van Feyenoord (2-0) en FC Twente (0-2) en speelde gelijk tegen SC Cambuur (2-2). Tussendoor werden in de Europa League wél zeges geboekt op Hapoel Beer Sheva (2-1) en Ararat-Armenia (0-4).