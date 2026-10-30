Loting tweede ronde KNVB Beker op tv: waar en hoe laat wordt het uitgezonden?

De eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker zit erop en dus kan het vizier op het vervolg van het bekertoernooi. Vandaag vindt de loting voor de tweede ronde plaats en deze is live op televisie te volgen.

In totaal gaan er 32 clubs de koker in, want naast de winnaars uit de eerste ronde stromen nu ook de zes Nederlandse deelnemers aan de Europese hoofdtoernooien in: PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en NEC.

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Wie de bekerloting vrijdagmiddag live wil bekijken, kan terecht op ESPN 1. De trekking vormt een onderdeel van het programma De Voetbalkantine, dat om 17.00 uur begint. Op basis van eerdere ervaringen zal het daadwerkelijke loten naar verwachting overigens pas iets na 17.30 uur van start gaan.

Zes Europese deelnemers stromen in bij KNVB Beker

Tijdens de eerste ronde van het bekertoernooi hoefden de ploegen met Europese verplichtingen nog niet aan de bak. PSV, Feyenoord, AZ, NEC, Ajax en FC Twente waren voor de openingsronde vrijgeloot omdat zij actief zijn in de Europese toernooien. Zo komen PSV en Feyenoord dit seizoen uit in de Champions League, spelen bekerhouder AZ en NEC in de Europa League en zijn Ajax en FC Twente actief in de Conference League.

Deze zes clubs voegen zich vrijdag dus bij de 26 ploegen die hun wedstrijd in de eerste ronde winnend wisten af te sluiten. Samen vormen zij het deelnemersveld van 32 teams, die tijdens de uitzending van De Voetbalkantine aan elkaar worden gekoppeld voor zestien nieuwe affiches.

Wanneer wordt de tweede ronde van de KNVB Beker gespeeld?

De duels in de tweede ronde van de KNVB Beker staan op het programma voor dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december. Wanneer de clubs precies in actie komen en hoe laat er wordt afgetrapt, is direct na de trekking overigens nog niet bekend. De KNVB stelt het definitieve speelschema namelijk pas na de loting samen, in samenspraak met de clubs en de lokale driehoek van de thuisspelende verenigingen..

Ronde Speeldata Tweede ronde Dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december Achtste finales 12 tot en met 14 januari Kwartfinales 2 tot en met 4 februari Halve finales 2 tot en met 4 maart Finale 18 april

Nadat de tweede ronde in december is afgewerkt, wordt het toernooi na de jaarwisseling hervat met de achtste finales. Deze staan op de kalender voor 12 tot en met 14 januari. Vervolgens vinden van 2 tot en met 4 februari de kwartfinales plaats, waarna op 2, 3 en 4 maart in de halve finales wordt uitgevochten wie er naar de eindstrijd mag. De bekerfinale in De Kuip staat gepland voor zondag 18 april.