Gaat dan toch nog óóit terugkeren bij Newell’s Old Boys, de club waar hij begon met voetballen? Als het aan Gonzalo Calvigioni ligt wel. De journalist beweert dat een transfer naar Argentinië ‘nog nooit zo dichtbij’ is geweest voor de stervoetballer van Inter Miami.

Messi voetbalde tussen zijn achtste en dertiende jaar in de jeugdopleiding van Newell’s, de club uit zijn Argentijnse geboortestad Rosario. Vervolgens pikte FC Barcelona de aanvaller op, en de rest is geschiedenis. De inmiddels 39-jarige linkspoot heeft bij Inter Miami nog een contract tot medio 2028, maar volgens Calvigioni zou een eerder vertrek uit de Verenigde Staten niet ondenkbaar zijn.

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De journalist meldt bij Estadio 3 por Cadena 3 Rosario stellig dat Newell’s ‘nog nooit zo dichtbij’ is geweest voor de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar. Er wordt zelfs gesproken over een wintertransfer in januari 2027. Hoe betrouwbaar de berichtgeving is, zal later moeten blijken.

In februari bevestigde vicevoorzitter Juan Manuel Medina tegenover Argentijnse media al dat de club uit Rosario aan de komst van Messi werkt, met als doelstelling de eerste helft van 2027. Dit plan dateert volgens theScore uit 2024, toen de club informele gesprekken voerde met het kamp van de sterspeler.

Fabrizio Romano reageert op wilde geruchten

Transferjournalist Fabrizio Romano weerspreekt bovendien dat er momenteel schot in de zaak zit: Newell's Old Boys is nog geen formele onderhandelingen gestart. De Argentijn geniet met zijn gezin van het leven in Florida en is van plan zijn contract bij de ploeg uit de Major League Soccer uit te dienen.