Opvallende bekerheld getipt in profvoetbal: ‘Hij kan een stap hogerop’

Als het aan ligt, krijgt een nieuwe kans in het profvoetbal. De matchwinner van De Treffers tegen Heracles Almelo heeft volgens de analist ‘iets geks’ en kan mede daardoor een succes worden in het betaalde voetbal.

Van Bakel stond donderdagavond, zeker niet voor het eerst, in de schijnwerpers tijdens een KNVB Beker-wedstrijd. De aanvaller prikte een voorzet van Kane Keizer achter Timo Jansink en werd daardoor de matchwinner tegen Keuken Kampioen Divisie-koploper Heracles Almelo.

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Toevallig is het niet dat Van Bakel de hoofdrol naar zich toe greep. Vorig seizoen was de linksbuiten annex spits ook al belangrijk bij De Treffers, dat als eerste amateurclub de Blauwe Dennenappel veroverde in de KNVB Beker. Tegen MVV Maastricht maakte de man uit Vlijmen twee goals, terwijl hij tegen NEC belangrijk was met een assist. Die wedstrijd won de club uit Groesbeek uiteindelijk niet, maar Van Bakel maakte wel indruk met een actie waarbij Jetro Willems te kakken werd gezet.

Na de 1-0-winst van De Treffers tegen Heracles Almelo is de ex-speler van FC Den Bosch onderwerp van gesprek tijdens Voetbalpraat. “Ik vind dat wel een interessante speler. Ik weet niet zo goed waarom. Hij heeft diepte en veel snelheid…”, zegt Bram van Polen bij Voetbalpraat.

“Voor mijn gevoel is hij ook een beetje ‘gek’. Dat is puur op gevoel, want ik ken hem niet, maar ik hou altijd wel van spelers die iets geks hebben. Dat onvoorspelbare. Ik heb het gevoel dat hij meekan in de Keuken Kampioen Divisie. Hij heeft wel wat, dus dan ga je wel denken dat hij een stapje hogerop kan”, aldus de clubicoon van PEC Zwolle.

Van Bakel speelde tussen 2020 en 2024 al in het betaalde voetbal, bij FC Den Bosch. Daar kwam de aanvaller tot liefst 77 wedstrijden, maar werd hij nooit onomstreden. Hij maakte zeven doelpunten. Bij De Treffers is de 25-jarige helemaal opgebloeid. In 82 wedstrijden scoorde hij 26 keer en gaf hij 23 assists.