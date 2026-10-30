Wilfred Genee ligt ineens onder vuur en ontvangt woedende mail: 'Schande!'

Wilfred Genee heeft met verbazing gereageerd op de nasleep van zijn podcast Zolang Het Leuk Is, zo vertelt de presentator in Vandaag Inside. De hoofdrolspeler van de talkshow voerde maandag naar eigen zeggen een openhartig en respectvol gesprek met Jaimie Vaes, maar ontving een dag later een felle mail van haar management waarin het interview werd bestempeld als 'een schande'.

In het podcastformat van BNR weet Genee vooraf nooit wie er tegenover hem plaatsneemt. "Ik kwam maandag binnen en toen zat Jaimie Vaes er. Ik was er best verbaasd over dat zij was gekomen, en we hadden een mooi en kwetsbaar gesprek", blikt de presentator terug.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de opname kwamen onderwerpen aan bod als haar jeugd, haar zoontje en haar relatie met ex-partner Lil' Kleine (Jorik Scholten). "Alles kwam ter sprake, op een heel respectvolle wijze, en na zei ze na afloop ook dat ze het een mooi interview vond en ik moet eerlijk zeggen: door het gesprek kreeg ik ook wel meer respect en bewondering voor d'r, want ik hoorde waar ze vandaan kwam", stelt Genee.

'Een schande dit en een schande dat'

Een dag na de opname sloeg de stemming echter volledig om door een bericht vanuit het kamp van Vaes. "Nee, dit kan niet de bedoeling zijn. Een openhartig gesprek? Een schande dit en een schande dat", citeert Genee uit de mail van haar management.

De presentator van Vandaag Inside reageert met ongeloof op het verwijt dat het interview schadelijk zou zijn voor haar zoontje. "Dat is toch niet te geloven? En: 'Het gaat ten koste van haar kind', maar ze vertelde zélf over haar kind."

Ruimte om vragen te weigeren

Volgens Genee had zijn gast tijdens de opname alle vrijheid om onderwerpen te mijden, maar maakte zij daar geen gebruik van. "Ze heeft niet een keer gezegd dat ze er geen antwoord op wilde geven, want als dat zo is, dan stoppen we ook onmiddellijk, maar vooral dat je de deur uitgaat met de opmerking: 'Ik ben nu op een leeftijd dat ik me niets meer aantrek en ik ben nu bewust.'"

De plotselinge omslag na afloop roept bij de interviewer vooral de vraag op wat er mis is gegaan. "Toch raar eigenlijk zoiets? Dan denk je dat je met iemand een goed gesprek hebt en die geeft het zelf ook aan! Ik vind het gewoon heel raar."

Voorstel voor nieuw gesprek met Vaes afgewezen

Om de situatie op te lossen, deed het management van Vaes een voorstel voor een nieuwe opname onder strikte voorwaarden. "Ze wil nog wel een keer komen, maar alleen praten over de onderwerpen waar zij over wil praten", onthult Genee.

De presentator peinst er echter niet over om in te stemmen met een gesprek onder vooraf vastgelegde kaders. "Ja, ga lekker bij Robbert Rodenburg zitten dan. Waar gaat het dan nog over?! Wat een onzin!"