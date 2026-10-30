Live voetbal 1

Etienne Vaessen krijgt gigantische schorsing opgelegd na incident bij Suriname

30 oktober 2026, 10:57
Etienne Vaessen
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Etienne Vaessen is voor vier wedstrijden geschorst vanwege onsportief gedrag na het Nations League-duel met Guatemala eerder deze maand, zo maakt de tuchtcommissie van voetbalbond Concacaf donderdag bekend. De doelman van Suriname mist drie duels vanwege zijn rol in het gevecht na afloop van de 1-0 nederlaag en krijgt nog één wedstrijd straf voor onsportief gedrag richting toeschouwers.

Tijdens de ontmoeting klonken de hele wedstrijd racistische spreekkoren vanaf de tribunes. In de tweede helft kreeg Surinamer Richonell Margaret een rode kaart na een gebaar richting het publiek, naar eigen zeggen als reactie op apengeluiden.

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Na het laatste fluitsignaal ontstond er een gevecht tussen spelers en stafleden van beide landen. Vaessen sprong daarbij in op een groep Guatemalteekse spelers, viel op de grond, incasseerde klappen en deelde zelf ook uit.

Enkele dagen na de wedstrijd kwam de sluitpost via zijn club FC Groningen al met een verklaring over het incident. "Ik had ook verstandig moeten zijn en had weg moeten lopen. Maar ik ben opgekomen voor mijn ploeggenoten en dat is volgens mij heel menselijk. Je bent als mens kwetsbaar als er onrecht wordt aangedaan en als daartegen niet wordt opgetreden."

De doelman mist daardoor interlands in de Gold Cup play-offs en mogelijk duels in de Gold Cup. Hij mag wel gewoon in actie komen bij FC Groningen.

Ook aan de kant van Guatemala zijn schorsingen uitgedeeld na de confrontatie: spelers Jonathan Franco en Carlos Estrada en stafmedewerker Johnny Gambier moeten drie wedstrijden toekijken. Deze straffen gelden voor de eerstvolgende officiële Concacaf- of FIFA-duels, te beginnen met de kwartfinale tegen Canada op 13 november.

Daarnaast legt de Concacaf de Guatemalteekse voetbalbond geldboetes op voor de discriminerende spreekkoren, het gooien van voorwerpen op het veld en het aandeel van de spelers in de vechtpartij. Bij het volgende thuisduel in de Nations League moet 25 procent van het stadion gesloten blijven en moet de bond een plan indienen om discriminatie bij toekomstige thuiswedstrijden te voorkomen.

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Kolie
393 Reacties
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Kolie
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De beste man heeft sowieso een gedragsprobleem nog meer als goesje

SWVoetbal
223 Reacties
504 Dagen lid
592 Likes
SWVoetbal
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Dit soort "gebeurtenissen" zullen altijd aan Etienne Vaessen blijven "kleven". Misschien is hij hierdoor nooit echt in beeld bij topclubs (b.v. Feyenoord, waar men soms twijfelt aan de capaciteiten van Ernst) Hij is regelmatig een ongeleid projectiel en een speler die zijn emoties te vaak niet onder controle heeft. Dat doet helaas afbreuk aan zijn kwaliteiten als keeper. Enne.... een "gigantische" schorsing ?? Het zijn 4 wedstrijden... Weer een geslaagde clickbait😉!

EuropaMango
124 Reacties
124 Dagen lid
349 Likes
EuropaMango
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Onsportief? Vaessen? Ja joh? Had ik nooit achter hem gezocht... 🤨

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