Wim Kieft heeft aan het begin van de maand geprobeerd om te stoppen met roken, zo vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp. De bekende ex-prof deed naar eigen zeggen mee aan Stoptober, maar hield het vol tot 2 oktober.

Kieft kampte na zijn rijke carrière als profvoetballer lange tijd met een zware cocaïne- en alcoholverslaving. Zo’n twintig jaar was hij verslaafd, maar daar is hij inmiddels al lange tijd vanaf. De analist rookt nog wel, zo laat hij weten in KieftJansenEgmondGijp.

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“Hoe verloopt Stoptober voor jullie tot op heden?”, leest Michel van Egmond een luisteraarsvraag voor aan podcastcollega's Kieft en Rob Jansen. Stoptober is een Nederlandse campagne waarbij mensen 28 dagen lang samen stoppen. Een online community helpt hen daarbij.

KieftJansenEgmondGijp werd opgenomen op 26 oktober, dus de analist blikt terug op zijn Stoptober. “Ik heb geen zin om steeds medische vragen te beantwoorden”, begint de oud-voetballer van onder meer Ajax, PSV en het Italiaanse Torino.

Hij gaat verder: “Ik wilde stoppen met roken, maar dat is niet gelukt”, is hij eerlijk. Volgens eigen zeggen had zijn keuze om te willen stoppen daadwerkelijk te maken met Stoptober. “Dus 1 oktober ben je begonnen?”, vraagt Van Egmond. Kieft onderbreekt hem: “En 2 oktober weer gezwicht, door spanningen.”

Rob Jansen heeft volgens eigen zeggen geen verslavingen waarmee hij tijdens Stoptober probeerde te stoppen: "Ik rook niet, en ik drink niet veel. Alleen tijdens feesten", zegt de zaakwaarnemer.