Johan Bakayoko heeft geen toekomst meer bij RB Leipzig en mag de club in januari verlaten, zo meldt BILD. De Belgische aanvaller is volledig op een zijspoor beland in Oost-Duitsland en zou zelf ook openstaan voor een winters vertrek.

Begin deze maand kreeg Bakayoko nog een disciplinaire straf opgelegd, nadat hij te laat was gekomen voor een teambespreking.

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De achttienvoudig international is in de pikorde bij Leipzig inmiddels weggezakt naar de vierde plaats. Hij moet drie jongere concurrenten voor zich dulden: Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) en Andrija Maksimović (19).

Ondanks het dubbele programma van de Duitse club bleef het aandeel van Bakayoko dit seizoen beperkt tot slechts 144 speelminuten, verdeeld over drie wedstrijden. Daarin wist hij niet tot een doelpunt of assist te komen.

Speler Speelminuten (2026/27) Brajan Gruda ~580 Tidiam Gomis ~450 Andrija Maksimović 235 Johan Bakayoko 144

Het laatste competitieoptreden van de vleugelspeler dateert alweer van begin september, tijdens de 3-1-nederlaag tegen Werder Bremen. Vorig seizoen raakte hij in april zijn basisplaats al kwijt aan Yan Diomande, in een eerste voetbaljaar waarin hij door blessures bleef steken op drie treffers in 22 duels.

RB Leipzig nam de aanvaller in de zomer van 2025 voor een basisbedrag van achttien miljoen euro over van PSV en legde hem vast tot medio 2030. Dat bedrag kan door bonussen nog met vier miljoen euro oplopen.

Hoewel zijn Estimated Transfer Value (ETV) momenteel 25,3 miljoen euro bedraagt, wil de clubleiding volgens eerdere berichtgeving van FootballTransfers bij een bod van twintig miljoen euro al meewerken aan een definitieve verkoop.

Voor een mogelijke vervolgstap viel eerder de naam van Newcastle United. Ondanks hernieuwde belangstelling lijken de Engelsen niet van plan om zijn contractuele afkoopsom van zestig miljoen euro op tafel te leggen.

Italiaanse geruchten over een huurdeal met koopoptie bij Fiorentina worden ondertussen tegengesproken door Sky-journalist Philipp Hinze: tussen beide clubs lopen geen onderhandelingen.