Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Ajax en AZ

AFC Ajax neemt het zaterdag in de elfde speelronde van de Eredivisie in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen AZ. Zoals bekend kampen beide ploegen met de nodige blessures. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstellingen.

Bij de Amsterdammers kan hoofdtrainer Míchel geen beroep doen op Caio Henrique (dijbeenblessure) en Kasper Dolberg, die kampt met een knieblessure. Ook Anton Gaaei, Simon Adingra en Oliver Edvardsen maken geen deel uit van de wedstrijdselectie.

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Steven Berghuis lijkt wel weer terug te keren bij de selectie, al is een basisplaats nog onwaarschijnlijk. Op de rechterflank valt de keuze daarom wederom op Davy Klaassen, die een voorhoede vormt met spits Tolu Arokodare en linksbuiten Abdellah Ouazane.

Het doel wordt verdedigd door Marc ter Stegen. De doelman ziet een viermansdefensie voor zich staan: Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en voormalig AZ-verdediger Owen Wijndal. Het middenveld van de thuisploeg wordt vermoedelijk gevormd door Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat en Julian Brandt.

Vermoedelijke opstelling AZ tegen Ajax

Aan de kant van AZ moet trainer Lee-Roy Echteld het stellen zonder een drietal geblesseerden: Jizz Hornkamp, Kees Smit en Stije Resink. Daarnaast is verdediger Wouter Goes een twijfelgeval nadat hij eerder uitviel en is ook doelman Jeroen Zoet niet inzetbaar.

Bij de Alkmaarders staat Jari De Busser waarschijnlijk onder de lat, met voor zich de viermansachterhoede: Elijah Dijkstra, Lewis Schouten, Wesley Hoedt en Mateo Chávez. Als controleurs op het middenveld vormt aanvoerder Jordy Clasie (of Dave Kwakman) een koppel met Peer Koopmeiners.

Voorin fungeert Mexx Meerdink in de ArenA als diepe spits en aanspeelpunt. Hij wordt in de aanvallende linie ondersteund door drie pionnen: Wesley Patati, Valdemar Byskov - op 'tien' - en Ro-Zangelo Daal.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.

Vermoedelijke opstelling AZ: De Busser; Dijkstra, Schouten, Hoedt, Chávez; Clasie, Koopmeiners; Patati, Byskov, Daal; Meerdink.