Danny Buijs windt zich op over één man bij Feyenoord - Fortuna Sittard

Danny Buijs is tijdens de uitwedstrijd van zijn Fortuna Sittard bij zijn oude liefde Feyenoord niet te spreken over één man: scheidsrechter Joey Kooij. Na een ongelukkige botsing tussen Rodrigo Guth en Feyenoord-spits Nacho Ferri doet de trainer van Fortuna bij de zijlijn zijn beklag.

Ferri en Guth kwamen halverwege de eerste helft hard met elkaar in botsing bij een luchtduel, waarbij de Feyenoord-spits achteruit liep en de Fortuna-verdediger in de lucht geraakt werd, waarna hij een pijnlijke landing op het gras van De Kuip maakte. Terwijl de Fortuna-verzorger zich om de ongelukkige Guth bekommerden, gaf Kooij aan dat het spel hervat zou worden met een vrije trap voor Feyenoord.

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Die beslissing schoot bij Buijs volledig in het verkeerde keelgat. "Feyenoord krijgt alles mee!", riep de Fortuna-trainer bij de zijlijn richting de vierde official, pal voor een camera van zendgemachtigde ESPN.

De medische staf van Fortuna wist Guth overigens nog wel even op te lappen, maar dat bleek van korte duur. Een paar minuten na de hervatting ging de 25-jarige Braziliaan in eigen zestien opnieuw naar de grond, waarbij hij zelfs wat bloed leek uit te spugen. Buijs kon dan ook weinig anders dan de verdediger alsnog naar de kant halen. Iván Márquez was zijn vervanger.