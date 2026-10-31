Hélène Hendriks: 'Hij kan makkelijk mee in de Eredivisie, maar...'

Hélène Hendriks is erg onder de indruk van wat Theo Janssen presteert als hoofdtrainer van amateurclub De Treffers. Na de bekerwinst tegen Heracles Almelo stelt de presentatrice vrijdagavond in Vandaag Inside dat de trainer moeiteloos op het hoogste niveau van Nederland kan werken, maar ze twijfelt of de oud-speler van Vitesse, Ajax en FC Twente dat wel wil.

De Treffers staat op dit moment op de tweede plek in de Tweede Divisie en stuntte donderdag op Sportpark Zuid in Groesbeek in de eerste ronde van de KNVB Beker. De formatie van Janssen schakelde Heracles Almelo, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, met 1-0 uit. De enige treffer van de wedstrijd werd in de tweede helft gemaakt door Sebastiaan van Bakel, vijf minuten nadat Heracles-verdediger Mario Borac met rood van het veld moest. Het was een verdiende overwinning van de amateurclub uit Groesbeek.

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"Dat doet hij hartstikke knap", zegt Hendriks vrijdagavond in het programma Vandaag Inside. "Maar Theo doet het sowieso goed. Ik zou hem wel de kroonprins willen noemen. Toch? Hij zou dit makkelijk kunnen, de Eredivisie."

Hendriks twijfelt of Janssen wel een stap naar de Eredivisie wil maken. De coach doet namelijk ontzettend veel, naast zijn werk bij De Treffers. Janssen schuift columns, heeft nog een rol bij Vitesse en is ook wekelijks te zien in verschillende tv-programma's: "Ik denk dat hij op een gegeven moment alleen wel een keuze moet maken. Columns schrijven, bij Studio Sport zitten, bij Ziggo Sport, dan nog bij De Treffers... Ik weet niet of hij echt naar de Eredivisie wil... Ik denk dat hij het lekker vindt om alleen 's avonds te trainen en dan een biertje te drinken."

Hendriks vervolgt: "Hij zit natuurlijk ook wel eens bij ons, bij De Oranjezondag. Maar hij doet veel. Hij kan ook echt goed analyseren, vind ik. We hebben het steeds over dat Kenneth Perez zo goed is, maar dat is Theo ook. Als je gewoon goed luistert: hij zegt altijd zinnige dingen en hij houdt het simpel."

Ook Johan Derksen deelt complimenten uit aan de trainer. "Ik vind Theo een beetje een jonge Van Hanegem. In z'n aanpak en in z'n benadering."