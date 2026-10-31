Mario Been heeft lovende woorden over voor de tactische omzetting met van trainer Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Voorafgaand aan het duel tussen de Rotterdammers en Fortuna Sittard spreekt de ESPN-analist zelfs van een 'meesterzet.

Valente werd afgelopen zomer door Van Bronckhorst gebombardeerd tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder maakte in de eerste weken van het seizoen vervolgens indruk op het middenveld, waar hij samen met mede-uitblinker Gjivai Zechiël de lakens uitdeelde. Op 5 september, tijdens het uitduel bij NEC (1-3 winst), vond de geboren Groninger Valente zich echter plotseling terug op de linksbuitenpostie.

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Die omzetting pakte goed uit, want Feyenoord pakte dus de volle buit in Nijmegen. Sindsdien is Valente niet meer weg te denken van zijn nieuwe stek, hangend links voorin. Been, oud-speler én -trainer van Feyenoord, is enthousiast over de omzetting. "Ik vind nog steeds, de keuze voor Valente als valse linksbuiten aan de binnenkant, dat vind ik een geweldige meesterzet. Daardoor is Feyenoord gewoon een stuk makkelijker en beter gaan spelen", aldus Been.

Presentator Pascal Kamperman vraagt Been vervolgens waar hij Valente het liefst ziet: op links of tóch 'op 10'? "Nou, ik denk dat hij op dit moment uitermate goed speelt en daar een absolute meerwaarde is voor Feyenoord. En dat hij in zijn spel dusdanig kan laten zien dat hij enorm belangrijk is." Dat komt overigens óók omdat Charles Vanhoutte op het middenveld belangrijk werd verricht in zijn rug, geeft Been aan. "En dan hebben we het nog niet eens over Oussama Targhalline gehad, de kilometervreter. Dat is werkelijk ongelooflijk, wat die jongen loopt. Het klopt allemaal. Ze zijn nog steeds ongeslagen in de Eredivisie en hebben de meeste goals voor, dus wat dat betreft is het enorm stabiel wat Feyenoord laat zien", besluit Been.