Lisandro Martínez kop van jut na nieuwe domper voor Man United

Lisandro Martínez is zaterdag de absolute kop van jut geworden bij Manchester United, dat op bezoek bij Chelsea met 2-0 onderuit ging. Op Stamford Bridge zag de Argentijnse oud-Ajacied er na rust eerst niet goed uit bij de openingstreffer van Morgan Rogers, waarna de Argentijn met een domme tweede gele kaart, waarmee hij ook nog een penalty veroorzaakte, het duel definitief in het slot gooide.

Voor de pauze had Manchester United nog het betere van het spel in Londen. Aanvoerder Bruno Fernandes keerde weer terug in de basisopstelling, nadat hij in het vorige duel nog op de bank zat na een publieke discussie met hoofdtrainer Michael Carrick over de tactiek. De bezoekers lieten het echter na om dat overwicht ook daadwerkelijk uit te drukken in de score. Zo schoot Fernandes naast, terwijl Amad twee grote mogelijkheden onbenut liet en eenmaal stuitte op Chelsea-doelman Mike Penders. Daarnaast zag Matheus Cunha een treffer niet doorgaan, omdat hij net buitenspel stond.

Fouten van Martínez breken United na rust duur op

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Vijf minuten na rust kantelde de wedstrijd volledig. Rogers kreeg centraal in de vijandelijke defensie veel ruimte, glipte eenvoudig voorbij Martínez en verschalkte doelman Senne Lammens: 1-0. Kort daarna liep het voor de verdediger van Manchester United nog verder uit de hand bij een hoekschop van de thuisploeg. In het eigen strafschopgebied keek de Argentijn namelijk niet naar de bal en raakte hij Wesley Fofana met zijn arm in het gezicht.

Scheidsrechter Peter Bankes ontging het incident in eerste instantie, maar na ingrijpen van de VAR ging de bal alsnog op de stip. Bovendien kreeg Martínez zijn tweede gele kaart van de middag gepresenteerd - slechts één minuut en 22 seconden na zijn eerste prent. Cole Palmer benutte de strafschop veertien minuten na de openingstreffer en bracht de stand daarmee op 2-0. In de slotfase wist Estêvão, die van Chelsea-trainer Xabi Alonso zijn eerste competitiebasisplaats van het seizoen kreeg, nog een derde treffer te maken. Dat doelpunt werd echter afgekeurd vanwege minimaal buitenspel.

'Hij heeft iedereen in de steek gelaten

Het optreden van de mandekker zorgt op de Britse televisie direct voor felle kritiek. Bij TNT Sports laat commentator Ally McCoist geen spaan heel van de actie van Martínez ten opzichte van Fofana. "Belachelijk verdedigd, je springt er gewoon in, dat is een strafschop. Kan iemand mij uitleggen waarom dat geen strafschop is?", klonk het direct.

Nadat de rode kaart werd getrokken en de speler het veld moest verlaten, ging de Schotse oud-spits nog een stap verder in zijn oordeel. "Het is onacceptabel, absoluut onacceptabel. Hij loopt er dwars voorlangs, kijk nou, compleet gestoord. Hij heeft iedereen in de steek gelaten, zijn ploeggenoten, alles", zo klinkt het fel. Wanneer hoofdtrainer Carrick langs de zijlijn weigert om zijn weggestuurde verdediger aan te kijken bij diens gang naar de spelerstunnel, voegt McCoist daaraan toe: "Precies aan wie ik nu denk: Michael Carrick. Kijk daar eens naar. Hij kan hem niet aankijken en dat zou hij ook niet moeten doen."

'Martínez heeft zijn tijd gehad'

Ook analist Joe Cole velt een hard oordeel over de rol van de centrale verdediger. Volgens de oud-speler van Chelsea liet de Zuid-Amerikaan zich meeslepen na zijn eerdere fout bij het openingsdoelpunt. "Je kent de mentaliteit van de spelers, hij is vernederd door Rogers. We weten hoe hij tegen de club en de situatie aankijkt. Het is onbezonnen. We hebben het over die actie: die is overhaast en dwaas", stelt Cole.

In de nabeschouwing trekt Cole dan ook de conclusie dat er voor de verdediger geen toekomst meer is op Old Trafford. "Bij het nieuwe Manchester United heeft Martínez zijn tijd gehad. Het gebeurt veel te vaak in een shirt van Man United: hij is te vaak op de plek des onheils, gaat te vaak in de fout en ik denk dat zijn tijd erop zit", aldus de analist.

Door de derde competitienederlaag op rij neemt de druk op trainer Carrick ondertussen alleen maar verder toe. Manchester United wacht in alle competities inmiddels al negen wedstrijden op rij in op een overwinning - de langste reeks zonder zege voor de club sinds het najaar van 1988.