Het eindeloze blessuredossier van Ajax: wéér moet Sánchez improviseren

Ajax werkt met flinke personele zorgen in de voorhoede toe naar de Eredivisie-topper tegen AZ van aankomende zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. Na de persconferentie van vrijdag van hoofdtrainer Míchel Sánchez is duidelijk dat Simon Adingra opnieuw voor langere tijd aan de kant staat met een terugkerende enkelblessure, terwijl spits door een zware kruisbandblessure het hele seizoen niet meer in actie komt. Door die opeenstapeling van fysieke tegenvallers moet de Spaanse trainer op meerdere plekken in de aanval op zoek naar andere opties.

De aanhoudende problemen voorin roepen de vraag op of er in Amsterdam sprake is van een dieperliggend patroon rond de fitheid van de aanvallers. Adingra werd gehaald om direct voor dreiging vanaf de flanken te zorgen, maar in de praktijk moet de staf telkens improviseren door langdurige en terugkerende blessures. Voor Sánchez betekent dat ook dat hij nauwelijks kan bouwen aan vaste patronen in de voorhoede, omdat hij steeds (noodgedwongen) moet wisselen.

Nieuwe tegenslag voor Adingra

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Het nieuwste slechte nieuws uit de ziekenboeg draait om Adingra. De Ivoriaanse vleugelaanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Sunderland, waarbij Ajax een koopoptie van ongeveer zestien miljoen euro heeft bedongen voor het einde van het seizoen. Op het veld heeft hij zijn waarde door al het blessureleed nog amper kunnen laten zien. De buitenspeler kwam al met enkelklachten binnen in Amsterdam, miste daardoor de eerste competitieduels en liep eerder deze maand op de training een nieuwe klap op zijn geblesseerde enkel op.

Op het persmoment van vrijdag bevestigde Sánchez dat het om precies dezelfde blessure gaat als waarmee de huurling binnenkwam bij Ajax. Daardoor moet het hele hersteltraject weer vanaf het begin worden opgestart en is het nog onduidelijk wanneer hij kan terugkeren. Dit seizoen staat de teller voor de aanvaller pas op één officiële invalbeurt, in het met 1-1 gelijkgespeelde competitieduel met NEC. Ook de wedstrijd tegen AZ van zaterdagavond om 21.00 uur moet hij definitief laten schieten.

Hoofdpijn rondom blessures

Naast het ontbreken van de gehuurde flankspeler hakt vooral het lange wegvallen van Dolberg er flink in bij Ajax. De Deense spits heeft in zijn loopbaan vaker te maken gehad met fysieke tegenslag. In het seizoen 2025/26 stond hij bijvoorbeeld al zo'n zesenhalf week aan de kant met een hardnekkige buikspierblessure. Dit seizoen leek hij onder Sánchez juist uit te groeien tot een belangrijke pion: in negen officiële wedstrijden onder de Spanjaard was de Deen goed voor drie goals en drie assists.

Die sterke reeks kwam tijdens de interlandperiode met Denemarken plotseling ten einde. De spits moest het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten met knieklachten, waarna uit onderzoek bleek dat hij zijn kruisband heeft gescheurd. De aanvaller heeft in Amsterdam nog een contract tot 30 juni 2029, is begin deze maand geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie. Voor zijn revalidatie staat naar verwachting zo'n veertig weken, waardoor zijn rentree pas rond medio 2027 wordt verwacht.

Financieel gezien krijgt Ajax nog wel wat verlichting via de regels van de wereldvoetbalbond. Omdat Dolberg zijn knieblessure opliep bij de nationale ploeg van Denemarken, kan de club een beroep doen op het FIFA Club Protection Programme. Via die verzekering wordt het basissalaris van de spits na een eigen risico van de eerste 28 dagen vergoed, tot een maximum van 365 dagen. Sportief blijft het gemis in de punt van de aanval echter groot.

Terugkeer van routiniers geeft lucht

Door het wegvallen van de twee aanvallers moet Sánchez kijken naar de overgebleven opties in zijn selectie. Voor de spitspositie heeft hij met publiekslieveling Tolu Arokodare en Marcos Leonardo twee directe vervangers achter de hand om het gemis van zijn eerste aanspeelpunt op te vangen. Eerder deze maand ontbraken ook backs Anton Gaaei en Caio Henrique nog op het trainingsveld, waardoor de spoeling over de hele breedte van de selectie wekenlang dun was.

Kasper Dolberg kan door een kruisbandblessure het hele seizoen niet meespelen.

Richting het thuisduel met de Alkmaarders kwam er vanuit de medische staf ook goed nieuws voor de trainer. Routiniers Steven Berghuis en Daley Blind zijn vrijdag door Sánchez weer honderd procent fit verklaard en sluiten volledig aan bij de wedstrijdselectie. Vooral de terugkeer van Berghuis geeft de staf meteen een extra creatieve optie voor de rechterflank of het aanvallende middenveld, nu het herstel van Adingra opnieuw langer duurt.

Nu de ziekenboeg met de rentree van Berghuis en Blind deels leegloopt, eist de Spanjaard maximale scherpte en fysieke paraatheid van zijn fitte spelers. Dat heeft ook alles te maken met de recente uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel trok Ajax weliswaar een krappe 1-2 zege over de streep en was de trainer na afloop lovend over zijn centrale verdedigingsduo, maar hij was tegelijk stevig kritisch op het spel in de tweede helft. In de elfde speelronde van de Eredivisie kan de ploeg zich in eigen huis tegen AZ geen nieuw verval permitteren.