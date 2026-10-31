Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz krijgt luxeprobleem door terugkeer smaakmaker

PSV trapt zaterdagavond om 18:45 uur in het eigen Philips Stadion af tegen provinciegenoot Willem II. Richting dat competitieduel met de hekkensluiter van de Eredivisie heeft hoofdtrainer Peter Bosz weer een extra smaakmaker tot zijn beschikking: Sven Mijnans keert terug van een schorsing. De rentree van de aanvallende middenvelder zorgt meteen voor keuzestress in de Eindhovense voorhoede, waar zowel Ruben van Bommel als routinier Ivan Perisic aast op een basisplaats op de flank.

Mijnans moest de kraker van afgelopen zondag tegen koploper Feyenoord (1-1) nog vanaf de tribune toekijken. De zomeraanwinst liep eerder deze maand tijdens het met 2-1 verloren uitduel met ADO Den Haag tegen twee gele kaarten aan, wat hem automatisch een schorsing van één competitiewedstrijd opleverde. Tussendoor stond de middenvelder vorige week dinsdag overigens wél gewoon aan de aftrap in de met 0-1 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen FC Porto. In de Eredivisie werd Mijnans de afgelopen weken regelmatig als diepste spits gebruikt, al kan Bosz er tegen de Tilburgers ook voor kiezen om Van Bommel opnieuw in de punt van de aanval te zetten.

Puzzel voor Bosz in de voorhoede

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Tijdens het gelijkspel tegen Feyenoord ving Bosz het ontbreken van Mijnans op door Van Bommel als centrumspits te laten starten. Als Mijnans zaterdag tegen Willem II meteen terugkeert in de spitspositie, schuift de 22-jarige Van Bommel waarschijnlijk weer door naar zijn vertrouwde plek als linksbuiten. In dat geval dreigt een plekje op de bank voor Perisic. De technische staf heeft echter nog een andere optie: Van Bommel in de punt laten staan of Mijnans vanaf het middenveld laten spelen. Op die manier kan de Kroatische vleugelaanvaller, die dit seizoen in negen Eredivisie-duels goed was voor twee goals en één assist, gewoon vanaf het begin meedoen. Aan de rechterkant lijkt Esmir Bajraktarevic intussen zeker van zijn zaak na eerdere basisplaatsen tegen FC Porto en Feyenoord.

Ruben van Bommel strijdt om een basisplaats in de PSV-voorhoede.

Tegelijkertijd dient zich op korte termijn nog een extra smaakmaker aan voor de Eindhovenaren. Ricardo Pepi staat na zijn afwezigheid namelijk op het punt om terug te keren in de wedstrijdselectie. De Amerikaanse spits traint inmiddels weer volop mee met de groep, al is het nog even afwachten of Bosz zaterdagavond al een beroep op hem doet. Daar staat tegenover dat de ziekenboeg nog altijd flink gevuld is. Jerdy Schouten en Alassane Pléa zijn langdurig uitgeschakeld, en ook Paul Wanner, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa en Sam Lammers moeten het duel laten schieten.

Vertrouwde namen richting Champions League

Op het middenveld en achterin lijkt Bosz vast te houden aan zijn vaste gezichten, ook al wacht aanstaande woensdag om 21:00 uur alweer het thuisduel met Club Brugge in de vierde speelronde van de Champions League. Mauro Júnior kreeg donderdag nog een tikje te verwerken toen bleek dat hij ontbreekt in de definitieve Braziliaanse selectie voor de oefeninterlands tegen Japan en Singapore, maar vormt op het middenveld gewoon een trio met controleur Kodai Sano en Guus Til. Laatstgenoemde viel tegen ADO Den Haag nog uit met duizeligheidsklachten na een kopduel. Afgelopen zondag stond hij tegen Feyenoord echter weer de volle negentig minuten op het veld en nam hij ook nog eens de Eindhovense treffer voor zijn rekening.

Onder de lat is Matěj Kovář de onbetwiste nummer één. De defensie voor hem bestaat uit rechtsback Sergiño Dest, linksback Filip Kostić en het centrale duo Lutsharel Geertruida en Armando Obispo. Laatstgenoemde kwam na zijn afgeketste transfer naar RC Lens dit seizoen al in alle tien de competitiewedstrijden in actie. Voor tegenstander Willem II zijn de druiven dit seizoen voorlopig erg zuur: de ploeg kent een loodzware eerste seizoenshelft en reist als nummer achttien van de ranglijst af naar Eindhoven. De Tilburgers pakten tot nu toe pas twee punten uit tien wedstrijden, door twee keer gelijk te spelen en acht keer te verliezen, en kijken bovendien tegen een doelsaldo van -22 aan.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel (of Perisic).