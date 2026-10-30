Loting KNVB Beker bekend: Ajax, PSV en Feyenoord kennen tegenstanders
De loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker is vrijdagmiddag verricht. Ajax, PSV en Feyenoord weten daarmee tegen wie zij hun bekeravontuur beginnen. De Amsterdammers nemen het op tegen FC Den Bosch, PSV ontvangt Vitesse en Feyenoord gaat op bezoek bij GVVV. Ook AZ, FC Twente en NEC stromen deze ronde in.
De loting werd verricht tijdens De Voetbalkantine op ESPN. Naast de ontmoetingen van de traditionele top drie staan er verschillende interessante affiches op het programma. Zo wacht FC Twente een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en ontvangt sc Heerenveen de amateurs van De Treffers. NEC gaat op bezoek bij Excelsior '31, terwijl AZ het opneemt tegen Hoek.
Spanning in de tweede ronde
Vooral voor enkele amateurclubs biedt de loting uitzicht op een nieuwe stunt. De Treffers schakelden in de eerste ronde Heracles Almelo met 1-0 uit, terwijl Excelsior '31 na strafschoppen wist af te rekenen met ADO Den Haag. Ook SC Genemuiden zorgde voor een verrassing door FC Dordrecht met 3-2 te verslaan. De club neemt het in de tweede ronde op tegen NAC Breda.
De eerste bekerronde kende sowieso meerdere verrassende uitslagen. Zo verloor FC Groningen in eigen stadion met 0-2 van FC Emmen, terwijl PEC Zwolle met 1-2 onderuitging tegen TOP Oss. Ook FC Volendam werd uitgeschakeld door een club uit de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven was met 5-3 te sterk en mag het nu opnemen tegen Quick Boys.
De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december. In totaal strijden 32 clubs om zestien plaatsen in de achtste finales. Ook titelverdediger AZ begint in deze ronde aan het bekertoernooi.
De volledige loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker:
Almere City - VVSB
Fortuna Sittard - FC Twente
Roda JC - RKAV Volendam
Go Ahead Eagles - TOP Oss
Ajax - FC Den Bosch
NAC Breda - SC Genemuiden
RKC Waalwijk - SC Cambuur
Excelsior '31 - NEC
sc Heerenveen - De Treffers
FC Eindhoven - Quick Boys
FC Emmen - FC Utrecht
GVVV - Feyenoord
Willem II - Excelsior Rotterdam
AFC - Purmersteijn
PSV - Vitesse
Hoek - AZ