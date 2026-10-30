Jordi Cruijff ontvangt waarschuwing voor megatransfer: 'Het is een...'

Valentijn Driessen heeft Ajax afgeraden om definitief over te nemen van Wolverhampton Wanderers. De verslaggever van De Telegraaf zegt in de podcast Kick-off dat de Nigeriaanse huurling de benodigde transfersom van zo'n twintig miljoen euro niet waard is. Hij plakt op de spits zelfs het stempel van een 'one-season wonder'.

Ajax huurt Arokodare dit seizoen tot de zomer van 2027 van de Engelse club, waarbij een optie tot koop van rond de twintig miljoen euro is afgesproken. Deze week werd via clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad al duidelijk dat het voor de Amsterdammers financieel 'een lastig verhaal gaat worden' om de spits definitief vast te leggen, zeker als plaatsing voor de Champions League wordt gemist. Zo'n grote uitgave zou daarnaast zwaar drukken op de rest van het transferbudget.

Twintig miljoen is veel te gortig

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Als het aan Driessen ligt, begint de clubleiding in Amsterdam helemaal niet aan zo'n miljoeneninvestering voor de huidige aanvalsleider. "Het is een one-season wonder. Het is een goede jongen voor een twaalfde of dertiende man. Maar daar betaal je geen twintig miljoen voor. Twintig miljoen betaal je voor een goede spits waarvan je zeker weet dat hij er per seizoen minimaal vijftien tot twintig maakt", zo geeft hij aan.

Valentijn Driessen, verslaggever van De Telegraaf, over de transferplannen van Ajax.

Zijn collega Mike Verweij wijst in dezelfde uitzending op de financiële haken en ogen die aan een langer verblijf van Arokodare kleven. Niet alleen de afgesproken transfersom speelt mee, maar ook het salaris dat de spits vanuit de Premier League gewend is. "Er staat hoeveel hij moet kosten. Hij zal een hoog salaris hebben, dus dat kan het wel iets gecompliceerder maken", legt Verweij uit.

Verkoop van concurrent als optie

Om de komst van Arokodare alsnog te kunnen betalen, oppert Verweij dat Ajax misschien afscheid moet nemen van concurrent Marcos Leonardo. "Als Ajax hem echt heel graag wil hebben, weten ze precies wat ze moeten betalen. Misschien moeten ze Leonardo dan verkopen voor tien tot vijftien miljoen euro", vertelt de clubwatcher.

De Braziliaan kwam voor een bedrag van net onder de twintig miljoen euro over van Al-Hilal en ligt in Amsterdam nog vast tot 30 juni 2031. Een vertrek voor tien tot vijftien miljoen euro zou dus direct een financieel verlies opleveren ten opzichte van wat er voor hem is betaald. Driessen ziet dan ook helemaal niets in die wisseltruc: "Je moet sowieso bijleggen als je Leonardo verkoopt. Maar ik zou het nooit doen."

Waar Verweij in augustus nog voorspelde dat Leonardo dit seizoen twintig keer zou scoren, belandde de Braziliaan eind september op de bank ten gunste van Arokodare. In de Eredivisie staat de teller voor de Nigeriaan inmiddels op vijf goals in negen competitieduels. Vorige week donderdag scoorde de huurling ook in het UEFA Conference League-duel met Atalanta Bergamo, waarna hij zelf aangaf wel open te staan voor een langer verblijf bij Ajax. Afgelopen zondag kwam de spits eveneens binnen de lijnen tijdens de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam.