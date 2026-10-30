Radja Nainggolan hoort zware strafeis in grote cocaïnezaak in België

Het Brusselse parket heeft vrijdag voor de correctionele rechtbank een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen Radja Nainggolan. De Belgische middenvelder wordt verdacht van het witwassen van 105.500 euro voor een criminele organisatie die jarenlang cocaïne vanuit Latijns-Amerika invoerde en verhandelde.

Volgens het openbaar ministerie kreeg de voetballer dat bedrag contant toegestopt door medeverdachte Nasr-Eddine Sekkaki, die officieel van een leefloon leefde maar over flink wat illegaal contant geld beschikte. Nainggolan maakte de 105.500 euro vervolgens over naar de bankrekening van de moeder van Sekkaki, onder vermelding van fictieve bouwwerken.

De oud-international beweerde dat hij het bedrag van Sekkaki had geleend, omdat zijn eigen bankrekeningen vanwege een echtscheiding waren geblokkeerd.

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Zijn advocaten laten tegenover VTM-nieuws weten dat zij op 13 november voor volledige vrijspraak gaan pleiten. De verdediging voert aan dat de speler van Patro Eisden geen weet had van het criminele verleden van de broer van Sekkaki en bovendien zelf niet betrokken was bij de drugshandel.

Het gerechtelijk onderzoek ging in maart 2023 van start na politie-informatie en leunde zwaar op afluisterpraktijken, observaties en gekraakte berichten uit de versleutelde diensten SKY ECC en later Signal.

Eind januari 2025 leidde het dossier tot dertig huiszoekingen en achttien arrestaties, waarbij Nainggolan een nacht in de cel moest doorbrengen. De politie nam destijds 330.430 euro aan contanten, 2,7 kilo cocaïne en veertien voertuigen in beslag.

Tegen de vermeende kopstukken van het drugsnetwerk eist het parket celstraffen van twaalf en veertien jaar, plus geldboetes van 800.000 euro. De 32-jarige hoofdverdachte Stefan A. stuurde de cocaïnetransporten naar de haven van Antwerpen vanuit Dubai aan. Tijdens diens detentieperiode nam de 34-jarige Tomas S. die taken waar, terwijl de Mechelse broers Rafik A. en Morad A. uithalers inschakelden voor de containers.