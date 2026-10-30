Hansi Flick ziet als een optie centraal achterin bij FC Barcelona, mocht de situatie daar de komende weken om vragen. De Duitse trainer bevestigde dat op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Deportivo Alavés van zaterdagavond.

Barcelona kampt achterin met flinke personele problemen. Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García en Xavi Espart, die er circa zeven weken uitligt, zijn geblesseerd. Voor het duel met Alavés heeft Flick onder meer Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo en Alejandro Balde tot zijn beschikking.

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In de afgelopen twee topduels tegen Paris Saint-Germain (4-2 verlies in de Champions League) en Real Madrid kregen de Catalanen in totaal zes tegengoals om de oren. Door de dunne spoeling achterin sluiten Spaanse media niet uit dat de trainer met zijn opstelling gaat schuiven.

Flick kiest centraal achterin voorlopig voor het jonge duo Martín en Cubarsí, maar sluit niet uit dat hij hen rust geeft en voor een andere oplossing kiest. "Frenkie kan op verschillende posities spelen, dus ook als centrale verdediger", stelt de trainer.

De 29-jarige De Jong liep tijdens het afgelopen WK een scheurtje op in de mediale band van zijn rechterknie. Daardoor miste de Oranje-international de eerste acht speelronden van La Liga. Afgelopen zondag maakte de middenvelder in El Clásico tegen Real Madrid na maanden blessureleed zijn rentree bij Barcelona.



Ondanks zijn afwezigheid en de stevige concurrentie op de controlerende posities van Rodri en Pedri, die donderdag geblesseerd raakte, heeft Flick alle vertrouwen in de Nederlander. "Ik ben volledig overtuigd van hem. Als hij volledig fit is, is hij een geweldige speler. Hij heeft enorm veel kwaliteit, een goede instelling en een goede mentaliteit bij het verdedigen. Hij is een geweldige speler die ons niveau omhoog tilt."

Over de nederlaag tegen aartsrivaal Real Madrid van afgelopen zondag is Flick kritisch. "We mogen nooit zo makkelijk balverlies lijden als tegen Real Madrid. Misschien waren we niet fris, maar we moeten geconcentreerder spelen. Ook verdedigden we niet goed in het zestienmetergebied. Daar werken we aan."