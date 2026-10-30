Giovanni van Bronckhorst heeft zich vrijdag op de persconferentie lovend uitgelaten over Danny Buijs in de aanloop naar de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. De Rotterdammers ontvangen de Limburgers zaterdag in De Kuip voor een nieuw duel in de Eredivisie. Volgens de trainer van Feyenoord wacht zijn ploeg een lastige klus tegen het elftal van de oud-Feyenoorder, bij wie het tactische plan meteen opvalt.

Volgens Van Bronckhorst is de hand van de trainer duidelijk zichtbaar bij de ploeg uit Sittard. "Hoe hij als speler was, zie je nu ook wel terug in zijn team. Ze gaan voor elkaar door het vuur, spelen op het randje en zijn fysiek ook sterk. Dat zie ik wel terug bij zijn teams, eigenlijk al jaren. De laatste keer dat wij zo'n tegenstander hebben gehad, was tegen Utrecht. Toen scoorden wij heel vroeg en dan wordt het voor een tegenstander wel moeilijker. Zij groeien in de wedstrijd als ze de nul houden", blikt de coach vooruit.

Kandidaat voor de Nederlandse top

Artikel gaat verder onder video

Buijs staat sinds 2023 aan het roer in Sittard en is qua dienstjaren op dit moment de langstzittende trainer in de Eredivisie. De oud-middenvelder, die als profvoetballer ruim 250 wedstrijden speelde voor onder meer FC Groningen en Feyenoord, heeft een contract tot medio 2027 en is inmiddels in gesprek om nog langer te blijven. Van Bronckhorst denkt dat zijn collega en voormalig ploeggenoot op termijn klaar is voor een stap hogerop.

Danny Buijs staat sinds 2023 aan het roer bij Fortuna Sittard.

"Hij is een trainer die zichzelf wil verbeteren en al jarenlang een bepaald niveau aantikt als trainer. Hij brengt dat ook over op zijn teams, maar je moet wel de kans krijgen bij een topclub. Dat is afwachten voor hem, maar voor mij is hij wel een trainer bij wie je het speelplan duidelijk herkent", zegt de Feyenoord-coach over de Fortuna-trainer.

Gevaar van Zeefuik in de omschakeling

Naast het strijdplan van Buijs waarschuwt Van Bronckhorst vooral voor het gevaar van Lequincio Zeefuik. De 21-jarige spits wordt dit seizoen door Fortuna Sittard gehuurd van AZ en is met zijn 1,97 meter een belangrijk aanspeelpunt in de punt van de aanval.

"Het lastige is dat het een team is dat goed op elkaar is ingespeeld. Vanuit een verdedigende organisatie kunnen ze heel compact spelen en weinig weggeven. Van daaruit kunnen ze ook gevaarlijk worden in de omschakeling met Zeefuik voorin. Hij heeft diepgang en kan de bal ook vasthouden. Dat maakt het lastig voor elk team", aldus de trainer van de Rotterdammers.

Lessen uit de topper tegen PSV

Bij Feyenoord ligt de focus richting zaterdag ook op het vasthouden van een constant niveau, nadat de uitwedstrijd bij PSV afgelopen zondag in 1-1 eindigde. "Het gaat niet vanzelf en dat hebben we ook gezien tegen PSV. Dat zijn ook ervaringen waar we doorheen moeten", vertelt de trainer over de vorm van zijn groep. "De wedstrijd tegen PSV gaf wel een verschillend beeld tussen de eerste en tweede helft. Het is goed om dat te analyseren en met de jongens te bespreken. Wij willen dat meenemen naar het vervolg van de competitie."

Feyenoord begint het duel in De Kuip als koploper van de Eredivisie met 24 punten uit tien wedstrijden, drie punten los van achtervolger Ajax. Fortuna Sittard staat onder Buijs na tien speelronden op de zesde plek met achttien punten uit vijf zeges, drie gelijke spelen en twee nederlagen. Woensdag plaatsten de Limburgers zich bovendien voor de volgende ronde van de KNVB Beker door na een 2-2 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam vanaf de strafschopstip te winnen.