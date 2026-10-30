Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen AZ goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. en keren terug in de wedstrijdselectie, al hoeven de twee routiniers nog niet direct te rekenen op een basisplaats. Tegelijk maakt de trainer op de persconferentie richting het Eredivisie-duel duidelijk wat hij van zijn ploeg verwacht: zonder balbezit moeten de Amsterdammers er direct vol bovenop zitten tegen de Alkmaarders.

Beide spelers zijn weer fit genoeg om minuten te maken, maar Sánchez trapt vooraf wel op de rem als het gaat om een plek vanaf de aftrap. Berghuis stond de afgelopen zes weken langs de kant met een kuitblessure. Blind maakte afgelopen zondag bij de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam twee minuten voor tijd al kort zijn rentree, nadat hij negen weken afwezig was geweest. "Het is beter als ze er bij dit soort wedstrijden inkomen en niet al vanaf het begin spelen", legt de Spaanse coach uit op de persconferentie.

Duidelijke eis richting AZ

Artikel gaat verder onder video

Voor het duel in de Johan Cruijff ArenA legt de hoofdtrainer de lat op tactisch gebied flink hoog. Sánchez wil dat Ajax het initiatief pakt en eist maximale scherpte op het moment dat de tegenstander aan de bal is. "De intentie is om zonder balbezit er 100% bovenop te klappen. Als je aan de bal dominant wil spelen, moet dat ook zonder bal", stelt de trainer.

Ajax-trainer Míchel Sánchez eist maximale scherpte zonder balbezit tegen AZ.

Nieuwe klap voor Adingra

Tegenover het terugkeren van Berghuis en Blind staat een flinke tegenvaller rond Simon Adingra. De aanvaller werd afgelopen zomer naar Amsterdam gehaald als vervanger van Mika Godts, maar heeft opnieuw te maken met fysieke klachten. "Hij heeft dezelfde blessure als toen hij hiernaartoe kwam, dus we gaan het herstelproces herhalen. We volgen het op de voet en we kunnen niks zeggen over zijn inzetbaarheid, omdat het weer dezelfde blessure is", vertelt Sánchez.

Bij Caio Henrique, Oliver Edvardsen en Anton Gaaei ziet de situatie er een stuk beter uit. Het drietal is er tegen AZ nog niet bij, maar kan naar verwachting in de loop van volgende week weer aansluiten bij de groepstraining. Henrique gaf eerder al een update over zijn herstel van een dijbeenblessure, terwijl Gaaei eerder deze maand op het trainingsveld een knieblessure opliep. Edvardsen bleef dit Eredivisie-seizoen tot nu toe steken op vier competitieduels en 109 speelminuten.

Appeltaart op 51e verjaardag en strijd bovenin

Voor het persmoment was er op het trainingsveld ook nog ruimte voor een luchtig moment. Sánchez viert vrijdag namelijk zijn 51e verjaardag en werd door de selectie op het veld in het zonnetje gezet. "Ik vandaag getrakteerd op appeltaart en de spelers hebben voor mij een boogje gemaakt en hebben mij kleine tikjes gegeven", vertelt de jarige trainer lachend.

Zaterdagavond om 21.00 uur wacht in eigen huis meteen een serieuze test bovenin de Eredivisie. Ajax staat na tien gespeelde wedstrijden op de tweede plek met 21 punten en een doelsaldo van +16 (29 doelpunten voor en 13 tegen). AZ zit de Amsterdammers op de hielen en bezet na tien speelrondes met twintig punten de vijfde plaats op de ranglijst.