Vermoedelijke opstelling Feyenoord: nieuwe tegenvaller bezorgt flinke hoofdbrekens

Feyenoord moet het zaterdagmiddag in eigen huis tegen Fortuna Sittard stellen zonder Jeremiah St. Juste. Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte vrijdag op de persconferentie bekend dat de centrale verdediger niet op tijd fit is voor het Eredivisieduel in De Kuip, waar om 16.30 uur wordt afgetrapt. In de verwachte 4-3-3-formatie van de Rotterdammers staat Tjark Ernst onder de lat en is Javi López een serieuze optie voor de linkerkant van de defensie.

St. Juste moest zich afgelopen tijdens de topper tegen PSV (1-1) in de rust laten wisselen, omdat hij te veel fysieke klachten had om nog verder te spelen. Wat er precies aan de hand is lijkt niemand te weten: het ANP houdt het op een scheenbeenblessure. Van Bronckhorst mikt er in ieder geval op om de verdediger klaar te stomen voor het eerstvolgende duel na de ontmoeting met de Limburgers.

López lonkt naar basisplek bij Feyenoord

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Door het uitvallen van St. Juste in Eindhoven kwam López zondag na rust binnen de lijnen. Hij maakte de hele tweede helft vol en liet daarin meteen een sterke indruk achter. Tegen Fortuna Sittard wordt de verdediger, die sinds augustus met een koopoptie wordt gehuurd van Real Sociedad, dan ook vanaf het eerste fluitsignaal als linksback verwacht. Aan de rechterkant van de verdediging staat Givairo Read, terwijl Tsuyoshi Watanabe en Mika Mármol het hart van de defensie vormen voor doelman Ernst.

Op het middenveld zorgen Charles Vanhoutte en Oussama Targhalline naar verwachting voor de verdedigende balans, zodat Gjivai Zechiël de vrijheid heeft om zich aanvallend te laten zien. Voorin wordt bij de Rotterdammers gerekend op het trio Anis Hadj Moussa, spits Nacho Ferri en Luciano Valente.

Ziekenboeg blijft goedgevuld in Rotterdam

Het wegvallen van St. Juste is niet de enige puzzel voor de technische staf. Schorsingen zijn er bij Feyenoord niet, maar de ziekenboeg is nog altijd flink gevuld. Gijs Smal was deze week ziek en voor hem komt de wedstrijd van zaterdag nog te vroeg. Dat geldt ook voor Shaqueel van Persie en Reiss Nelson: zij staan inmiddels weer op het trainingsveld met de groep, maar sluiten naar verwachting pas volgende week weer aan bij de wedstrijdselectie.

Javi López en Mika Mármol vieren een overwinning in de Eredivisie.

Ook Jakub Moder traint weer mee met de selectie. Voor Bart Nieuwkoop zit groepstraining er nog even niet in; de rechtsback werkt zijn herstel op dit moment nog individueel af op het veld. Daarnaast ligt Jordan Bos er met een knieblessure nog tot na de winterstop uit en ontbreekt ook Thomas Beelen door een zware beenblessure.

Vorm richting Fortuna Sittard

Ondanks de personele zorgen staat Feyenoord er onder Van Bronckhorst uitstekend voor. Na tien speelrondes gaan de Rotterdammers met 24 punten aan de leiding in de Eredivisie, nadat van de laatste zes duels er vier werden gewonnen, tegenover één gelijkspel en één nederlaag. Fortuna Sittard komt als nummer zes naar Rotterdam met achttien punten uit tien wedstrijden. De Limburgers tankten afgelopen woensdag bovendien vertrouwen door in de KNVB Beker na strafschoppen af te rekenen met Sparta Rotterdam, nadat het na de reguliere speeltijd en verlenging 2-2 stond.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.