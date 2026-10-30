Ajax-revelatie trok shirt van Feyenoord uit in auto naar Amsterdam

Abdellah Ouazane breekt op zeventienjarige leeftijd door in het eerste elftal van Ajax, maar zijn carrière had er in de jeugd ook heel anders uit kunnen zien. Voordat de middenvelder in de Amsterdamse opleiding belandde, liep hij namelijk tegelijkertijd stage bij zowel Feyenoord als Ajax. In een interview met het Algemeen Dagblad kijkt de revelatie van dit seizoen terug op die drukke proefperiode en legt hij uit waarom hij uiteindelijk voor de Amsterdammers koos.

Voor Ouazane begon het allemaal op vierjarige leeftijd bij ZVC '22 in Zaandam. Daar vonden ze hem in eerste instantie nog te klein om mee te voetballen met het team van zijn oudere broer Zakaria. "Maar dan zeiden ze altijd: je bent te klein. Totdat ze uiteindelijk een keer het shirt over mijn hoofd trokken. Toen vonden ze me wel goed genoeg", vertelt het talent. Via de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia speelde hij zich daarna in de kijker bij de Nederlandse top. Ook voormalig Zeeburgia-ploeggenoten als Ayoub Ouarghi, die op dit moment door Feyenoord wordt verhuurd aan FC Dordrecht, en Jaygo van Ommeren van FC Utrecht vonden via die weg hun plek in het profvoetbal.

Omkleden op de snelweg tussen Rotterdam en Amsterdam

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De interesse van de topclubs leverde destijds bijzondere ritjes op tussen Zuid- en Noord-Holland. "Ik liep stage bij Feyenoord én Ajax. Soms zelfs op één dag. Ik weet nog dat ik me dan in de auto, onderweg van Rotterdam naar Amsterdam, moest omkleden. Shirt van Feyenoord uit en dat van Ajax aan. Ik koos voor Ajax. Dat was niet lastig. Ajax was en is voor mij de beste club van Nederland", legt Ouazane uit.

Na zijn overstap naar sportcomplex De Toekomst maakte de zeventienjarige Ajacied afgelopen seizoen zijn opwachting in het betaald voetbal bij Jong Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij in 25 competitieduels tot vier doelpunten. "In de KKD krijg je geen tijd om te voetballen. Het is knokken en snel handelen. Ik zeg altijd: het is de beste competitie om je eerste bvo-minuten te maken", zegt Ouazane over die leerzame periode.

Inmiddels heeft de middenvelder de stap naar de hoofdmacht gezet, nadat hij in december vorig jaar zijn officiële debuut maakte in het met 2-7 gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis. Aan die manier van afwerken schaaft hij dagelijks met assistent-trainer Alberto Garrido Martinez: "Van mijn broer geleerd. Hij zei altijd: richting tweede paal krullen. Dan valt-ie vanzelf binnen. Dat heb ik veel geoefend met assistent Alberto Garrido Martinez. Precies zo. Elke dag weer na de training. Soms moest de fysio me afremmen." Dat extra werk betaalt zich dit seizoen direct uit bij het eerste elftal. In zijn eerste maanden in de hoofdmacht staat de teller voor Ouazane al op drie treffers, met een goal tegen Atalanta in de UEFA Conference League en afgelopen zondag nog een doelpunt in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op aangeven van Julian Brandt.