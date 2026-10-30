Ajax-trainer Míchel Sánchez is erg te spreken over wat Marc Ter Stegen momenteel laat zien in Amsterdam. Volgens de Spaanse coach is de 1-2 zege van afgelopen zondag bij Sparta Rotterdam voor een groot deel te danken aan de keeper, die na een onrustige periode onder de lat eindelijk weer voor rust en stabiliteit zorgt. Vrijdagmiddag spreekt Sánchez zich tegenover Voetbal International vol lof uit over zijn doelman, die hij zelfs tot de beste keepers ter wereld rekent.

Op Het Kasteel hield Ter Stegen Ajax met drie belangrijke reddingen op de been en na afloop werd hij verkozen tot beste speler van het veld. Sánchez was na die wedstrijd wel kritisch op de tweede helft, waarin zijn ploeg de grip op het duel kwijtraakte, maar zag tegelijkertijd hoe de Duitser de zege over de streep trok. "Marc is een leider, met veel ervaring en ongelooflijk veel talent. Hij is een speler die zijn ploeggenoten iedere dag beter maakt", zo geeft de trainer aan. "Tegen Sparta heeft hij ons gered met drie goede reddingen, de overwinning hadden we grotendeels aan hem te danken."

Oude bekenden na periode bij Girona

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Dat de ervaren sluitpost direct zo belangrijk is, verbaast Sánchez helemaal niets. De twee kennen elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij het Spaanse Girona, al bleef het daar voor de doelman door een hamstringblessure destijds bij maar twee wedstrijden. Toch wist de trainer afgelopen zomer genoeg en zag hij in hem precies de versterking die Ajax nodig had. Begin augustus huurden de Amsterdammers hem voor één seizoen van FC Barcelona, zonder optie tot koop. "Ik heb er nooit aan getwijfeld dat hij een grote bijdrage zou leveren in dit team, op alle mogelijke manieren. Hij is één van de beste keepers ter wereld", vertelt Sánchez.

Belangrijke stem in de kleedkamer

Het blijft bij de Duitse huurling overigens niet alleen bij het tegenhouden van ballen; ook binnen de selectie pakt hij nadrukkelijk zijn rol. Toen hij in augustus binnenkwam, vertelde de keeper al dat de staf van hem verwachtte dat hij met gevoel voor de bestaande verhoudingen zou opstaan als leider. Die rol vult Ter Stegen volgens zijn coach elke dag in op de training. "Hij is altijd gefocust en komt altijd binnen met de mentaliteit om elke dag beter te worden. Hoe hij zijn leiderschap toont? Ten eerste in zijn manier van werken, dag na dag", legt de Spanjaard uit.

Ook op wedstrijddagen neemt de doelman het voortouw richting zijn teamgenoten. "Voorafgaand aan wedstrijden neemt hij vaak het woord, heeft hij persoonlijke opmerkingen richting zijn ploeggenoten en naar de groep. Daar stuurt hij ook berichten naar", noemt Sánchez als voorbeeld. "Naast zijn talent heeft hij ook heel veel passie voor het voetbal, om grote dingen te bereiken. En die winnaarsmentaliteit brengt hij over op de groep."

Ongeslagen reeks richting kraker tegen AZ

Sinds het begin van dit Eredivisie-seizoen is Ter Stegen de vaste nummer één onder de Amsterdamse lat. In de competitie stond hij inmiddels negen keer in het doel en daarnaast keepte hij ook de wedstrijden in de UEFA Conference League. Mede door zijn sterke optredens is Ajax nu al zes duels op rij ongeslagen. Na tien speelronden staan de Amsterdammers tweede met 21 punten, op drie punten achterstand van koploper Feyenoord. Zaterdagavond wacht om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA het volgende belangrijke meetmoment: het thuisduel met nummer vijf AZ, dat met twintig punten maar één puntje minder heeft.