Hans Kraay junior haalt fel uit: ‘Minachting naar je supporters toe!’

De amateurclubs hebben deze week in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker op meerdere velden weten toe te slaan tegen profclubs. Zo wist SC Genemuiden op woensdag FC Dordrecht met 3-2 uit te schakelen, was Excelsior '31 dinsdag na strafschoppen te sterk voor ADO Den Haag en versloeg De Treffers donderdag Heracles Almelo met 1-0. Als we analist Hans Kraay jr. moeten geloven, maken de profclubs het de amateurs ook wel erg makkelijk door met sterk gewijzigde elftallen en reservekeepers aan de aftrap te verschijnen, zo stelt hij bij ESPN.

Dat Genemuiden op Sportpark De Wetering te sterk was voor Dordrecht, is in de ogen van Kraay inmiddels geen verrassing meer. "Ik kan me nog herinneren, meer dan twintig jaar geleden, misschien wel dertig. Dat IJsselmeervogels in de Alkmaarderhout AZ uitschakelde. Dat was groot nieuws in Nederland. Nu wint Genemuiden van Dordrecht en ik zei gisteren al: dat is knap, maar geen stunt meer", zo oordeelt de analist.

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Wat betreft de uitschakeling van ADO Den Haag tegen derdedivisionist Excelsior '31, na een 1-1 stand na verlenging ging het met 6-5 mis vanaf de stip, wijst de oud-voetballer meteen met de beschuldigende vinger naar de Haagse trainer Robin Peter: "Robin Peter zei nog dat Excelsior '31 een mogelijke uitglijwedstrijd zou kunnen zijn. Nou, daar heeft hij ontzettend hard aan meegewerkt."

Kraay haalt uit naar keuzes bij Heracles en Cambuur

Donderdagavond ging het dus ook mis voor Heracles Almelo, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, op bezoek bij tweededivisionist De Treffers. Theo Janssen, de trainer van de ploeg uit Groesbeek, stelde vooraf al vast dat de bezoekers zijn elftal niet serieus namen. Heracles-coach Vincent Heilmann had er namelijk voor gekozen om acht tot negen andere basisspelers op te stellen.

"Dat is doping voor je ploeg! Ik vind het heel raar van Heilmann en een enorme blunder als trainer zijnde", zo vertelt Kraay, die daarnaast ook helemaal niks moet hebben van het fenomeen bekerkeepers: "Bekerkeepers vind ik gelul. Je hebt een eerste keeper en een tweede. Je bent het ook aan je supporters verplicht om je eerste keeper op te stellen en gewoon je beste elf."

Zelfs Eredivisie-club Cambuur blijft niet gespaard. De ploeg van trainer Johan Plat trad eveneens aan met een gewijzigd elftal, maar wist nog wel met 0-2 te winnen bij Kloetinge nadat amateurspeler Steve Schalkwijk na een halfuur spelen tegen een rode kaart aanliep. "Cambuur had prima met de beste elf kunnen spelen", zo is de ESPN-analist van mening.

"Ze hebben geluk dat Kloetinge snel rood kreeg, anders waren ze er daar zomaar afgegaan." Tot slot deelt Kraay nog een flinke sneer uit aan het adres van de trainers die deze keuzes maakten: "Ik vind het ook minachting naar je supporters toe. Als je met je beste elf naar de Treffers gaat, heb je veel meer kans om door te gaan. Je mag supporters niet een wedstrijd als Heracles - Ajax of Feyenoord-Cambuur ontzeggen. Plat (Cambuur), Peter (ADO) en Heilmann hebben hun supporters tekortgedaan."