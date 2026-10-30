FC Utrecht neemt zeer ingrijpend besluit en dupeert eigen fans

FC Utrecht zal zondag zonder uitsupporters afreizen naar Velsen-Zuid voor de competitiewedstrijd tegen Telstar. De Eredivisionist heeft die knoop vrijdag doorgehakt naar aanleiding van de ongeregeldheden die donderdagavond uitbraken in Werkendam, direct na het met 0-1 gewonnen KNVB Bekerduel met Kozakken Boys.

Dankzij een doelpunt van verdediger Nikolas Panagiotou FC Utrecht zich donderdagavond te plaatsen voor de tweede ronde, maar na het laatste fluitsignaal ging het mis. Utrecht-supporters kwamen vanuit het uitvak het veld van Sportpark De Zwaaijer op om de confrontatie te zoeken met de aanhang van de thuisclub.

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Eenmaal op het veld werd er met voorwerpen gegooid en gingen de twee groepen met elkaar op de vuist. Stewards, de Mobiele Eenheid en politiehonden moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de boel na zo'n tien minuten weer rustig te krijgen.

De clubleiding van de Domstedelingen heeft inmiddels via een officieel statement fel uitgehaald naar de relschoppers: "FC Utrecht keurt het gedrag van de betrokkenen ten zeerste af. Dat personen vanuit het uitvak het veld op zijn gekomen en de confrontatie hebben gezocht met supporters van Kozakken Boys, is onacceptabel."

FC Utrecht doet onderzoek naar daders en betaalt tickets terug

Normaal gesproken hanteert de club het beleid dat goedgezinde fans niet de dupe mogen worden van het wangedrag van enkelingen, maar voor het Eredivisieduel met Tesltar in het Buko Stadion, dat om 14:30 uur van start gaat, maakt het bestuur een uitzondering.

"FC Utrecht is tegen collectieve straffen. Supporters die zich niet hebben misdragen, mogen niet de dupe worden van het gedrag van individuen. Het uitgangspunt blijft daarom een dadergerichte aanpak. De wedstrijd tegen Telstar wordt echter al over twee dagen gespeeld. In die korte tijd is het niet mogelijk om alle betrokkenen te identificeren. Daardoor kan de club niet uitsluiten dat zij zondag meereizen. Om die reden kan FC Utrecht een gastvrije en veilige voetbalomgeving niet garanderen", zo valt er te lezen.

Terwijl hoofdtrainer Anthony Correia zich met de nummer elf van de Eredivisie klaarmaakt voor het weerzien met zijn oude werkgever, draait het onderzoek naar de raddraaiers op volle toeren door. "Aan de hand van camerabeelden en andere informatie brengt de club in kaart wie bij de ongeregeldheden betrokken waren. Tegen de betrokkenen worden de zwaarst mogelijke maatregelen genomen", zo klinkt het.

Supporters die al een ticket hadden gekocht voor het uitduel met de nummer zestien van de ranglijst, hoeven niet te vrezen voor hun geld: zij krijgen het volledige aankoopbedrag binnen twee weken automatisch teruggestort.