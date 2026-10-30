Een groep die zichzelf de 'harde kern van Den Haag' noemt, heeft via een anoniem Instagram-verhaal laten weten dat ze zaterdag vanaf 12:00 uur aanwezig zullen zijn op het Plein in de Haagse binnenstad. Deze aankondiging volgt nadat er online berichten opdoken over een demonstratie op het Malieveld onder de noemer van het 'Franse' Gen Z-protest, waarbij ook geruchten de ronde doen over mogelijke vernielingen en plunderingen. Het bericht is geplaatst op een zwarte achtergrond zonder accountnaam of logo, waardoor zowel de herkomst als de exacte samenstelling van de groep niet zijn vastgesteld.

In het rondgaande tekstbericht spreekt de niet-geverifieerde afzender zich uit over het protestrecht en het gebruik van geweld. "Aanstaande zaterdag is er een demonstratie op het Malieveld onder de noemer van het 'Franse' Gen Z-protest. Ook wij zijn het zeker niet eens met alles wat de regering doet of besluit. Protesteren is een recht en daar mag zeker gebruik van worden gemaakt", zo begint het statement.

'Harde kern van Den Haag' waarschuwt voor plunderingen en vandalisme

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Vervolgens wordt in de anonieme tekst uitgelegd waarom men heeft besloten om naar het centrum te trekken. "Op verschillende socialmediakanalen en in besloten groepen zijn door jongeren oproepen geplaatst om in meerdere steden vernielingen, plunderingen en andere gewelddadige acties uit te voeren. Wij als harde kern van Den Haag zijn niet tegen gewelddadige acties, sterker nog: het is onze hobby. Wat wij echter niet zullen tolereren, is het plunderen van onze stad, het vernielen van ons cultureel erfgoed of enige andere vorm van vandalisme", zo valt er te lezen.

Tot slot wordt er opgeroepen om zaterdagmiddag ook richting de binnenstad te komen: "Daarom zullen wij zaterdag zelf vanaf 12:00 uur op het Plein aanwezig zijn; niet om te demonstreren, maar om te zorgen dat onze stad net zo mooi blijft als hij nu is. Wij komen niet voor onrust of een tegendemonstratie; wij komen voor de bescherming van onze stad of gewoon voor een gezellig drankje. Denk jij er net zo over als wij? Sluit je aan en steun je lokale ondernemer op het Plein met een lekker bakkie of een drankje vanaf een uur of 12:00."

Bij de gemeente Den Haag is er overigens geen demonstratie aangemeld. Wel houden de gemeente en de politie de online berichten nauwlettend in de gaten en zijn ze zaterdag zichtbaar aanwezig om in te grijpen bij eventuele verstoringen van de openbare orde. Bovendien hebben diverse winkels in de binnenstad, onder meer aan de Grote Marktstraat en de Hoogstraat, uit voorzorg hun etalages dichtgetimmerd, nadat ondernemers volgens Omroep West telefonisch zijn bedreigd.