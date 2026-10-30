Leroy Sané laat zich gaan bij Galatasaray en scheldt cameraman lelijk uit

Galatasaray heeft vrijdagavond met een klinkende 0-4 zege op Konyaspor de leiding in de Süper Lig verstevigd. Naast de ruime overwinning op het veld ontstond er op sociale media echter de nodige rumoer rondom . Er circuleren beelden waarop de aanvaller direct in de camera de woorden 'f*ck off' roept..

Galatasaray laat op het veld niets heel van Konyaspor

Tijdens de wedstrijd kende het elftal van trainer Okan Buruk een uiterst dominante avond. Met voormalig Eredivisiespeler Davinson Sánchez in het centrum zette de koploper Konyaspor, waar de in Nederland geboren Deniz Türüç de aanvoerdersband droeg, direct vast. Binnen twaalf minuten opende Victor Osimhen de score met een rake kopbal na een vrije trap van Gabriel Sara. Konyaspor raakte via Jackson Muleka de lat, waarna Yunus Akgün in de 28e minuut met een afstandsschot voor de 0-2 tekende.

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Kort na rust gooide Galatasaray de ontmoeting definitief in het slot. Aleksey Batrakov sneed in de 49e minuut door de defensie en schoof beheerst de 0-3 binnen. Zes minuten later ging de bal op de stip nadat Konyaspor-verdediger Rayyan Baniya een overtreding beging op Rafael Leão. De Portugees schoot de strafschop feilloos binnen voor de 0-4 en tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt in dienst van de club.

Door de overwinning staat Galatasaray na tien speelronden soeverein aan kop met 25 punten, vijf punten voor nummer twee Amedspor. Konyaspor bezet de vijftiende positie met acht punten. Buruk richt zich met zijn ploeg nu op het Champions League-affiche tegen VfB Stuttgart van komende dinsdag.

Leroy Sané vloekt in camera

Sané had een bijrol in de klinkende overwinning van Galatasaray. De Duitse aanvaller deed als invaller een halfuur mee. Sané was na afloop niet gediend van een cameraman en vloekte recht in de camera.