Mario Been slaat arm: ‘Zonder hem heeft Feyenoord een groot probleem’

Mario Been plaatst in de aanloop naar het Eredivisie-duel tussen koploper Feyenoord en Fortuna Sittard, dat zaterdagmiddag op het programma staat, een kanttekening bij de selectie van de Rotterdammers. De 62-jarige oud-speler en -trainer van de club is van mening dat de aanvallende bezetting kwetsbaar is en waarschuwt dan ook voor de gevolgen als rechtsbuiten Anis Hadj Moussa plots weg zou vallen.

Feyenoord verdedigt zaterdag vanaf 16.30 uur in De Kuip de ongeslagen koppositie tijdens de elfde speelronde van de Eredivisie. De Rotterdamse formatie wist 24 punten te verzamelen uit de eerste tien wedstrijden en hield afgelopen zondag in Eindhoven stand tegen PSV (1-1), nadat Hadj Moussa in de 54e minuut de openingstreffer van Guus Til wist weg te poetsen. Samen met spits Nacho Ferri voert de Algerijnse vleugelaanvaller momenteel de clubtopscorerslijst in de competitie aan, met ieder zes doelpunten.

Been wijst op kwetsbare bezetting bij Feyenoord

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Hoewel Feyenoord met 32 treffers de meest scorende ploeg van de Eredivisie is, ziet Been wel degelijk een risico wanneer er zich tegenslagen voordoen in de voorhoede. "Aanvallend is het in de breedte wat aan de karige kant", zo stelt de analist in gesprek met De Telegraaf. "Valt Hadj Moussa weg, dan heeft Feyenoord op rechts werkelijk een groot probleem. En ook voor de spitspositie is er niet echt een adequate vervanger van Nacho Ferri achter de hand. Misschien Shaqueel van Persie straks."

Mario Been waarschuwt voor de kwetsbare aanvallende bezetting van Feyenoord.

Over Ferri zelf is de oud-trainer inmiddels een stuk positiever gestemd dan vlak na diens zomerse komst van KVC Westerlo. De Spaanse aanvalsleider tekende een contract tot medio 2030, maar kende een nogal stroeve opstartfase in Rotterdam. "Ik was in het begin heel sceptisch. Omdat die 9 miljoen natuurlijk wel een flink bedrag is waarvoor hij is gehaald. Dan wordt er snel gekeken van: nou, dat moet wel iets speciaals zijn dan? Ik heb mensen in België gesproken, die het wel een talentvolle spits vonden. Fysiek sterk, snel en hij kan scoren, zeiden ze", aldus Been.

Pas na het vertrek van Ayase Ueda naar LOSC Lille kwam de productie van de Spanjaard echt op gang. "Die vaardigheden zag ik in de eerste weken niet, maar daarna wel. Misschien sinds zijn voorganger Ayase Ueda is verkocht. De laatste wedstrijden was Ferri overigens weer ietsje minder. Het is niet altijd even gepolijst, maar ik heb wel genoeg gezien waarvan ik zeg: daar kunnen we mee verder."

Vijf afwezigen bij Feyenoord richting Champions League-duel met Internazionale

Hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst maakte vrijdag tijdens de persconferentie bekend dat er zaterdag vijf spelers niet inzetbaar zullen zijn tegen Fortuna Sittard. Jeremiah St. Juste viel tijdens het topduel met PSV uit vanwege een scheenbeenblessure en moet het treffen in De Kuip dan ook aan zich voorbij laten gaan. De medische staf doet er alles aan om de centrale verdediger op tijd klaar te stomen voor aankomende dinsdag, wanneer Feyenoord om 21.00 uur in eigen huis aantreedt tegen Internazionale in de UEFA Champions League. In dat miljardenbal staan zowel de Rotterdammers als de Italianen na drie speelrondes op drie punten.

Naast St. Juste ontbreekt ook Bart Nieuwkoop, die te maken heeft met een terugslag in zijn revalidatie en dit seizoen nog geen enkele minuut in actie wist te komen. Verder zijn ook Van Persie, Gijs Smal en de in september transfervrij aangetrokken Reiss Nelson niet van de partij. Dat drietal wordt op korte termijn echter wel weer terugverwacht bij de wedstrijdselectie.

Lof voor Fortuna Sittard en uitblinker Branderhorst

Met Fortuna Sittard treft de koploper de huidige nummer zes van de ranglijst. De formatie van trainer Danny Buijs, die vrijdag op de persconferentie nog complimenten kreeg van zijn collega Van Bronckhorst, pakte achttien punten uit tien duels en bleef bovendien in de laatste vijf competitiewedstrijden ongeslagen, waarin het elf punten wist te verzamelen.

Positie Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 1 Feyenoord 10 7 3 0 24 +21 2 Ajax 10 6 3 1 21 +16 3 PSV 10 6 2 2 20 +15 4 FC Twente 10 6 2 2 20 +9 5 AZ Alkmaar 10 6 2 2 20 +8 6 Fortuna Sittard 10 5 3 2 18 0 7 sc Heerenveen 10 4 3 3 15 +5 8 FC Groningen 10 4 3 3 15 +3 9 Go Ahead Eagles 10 4 2 4 14 0 10 SC Cambuur 10 3 3 4 12 -3 11 FC Utrecht 10 3 3 4 12 -10 12 Excelsior Rotterdam 10 3 2 5 11 -3 13 N. E. C. 10 3 2 5 11 -1 14 Sparta Rotterdam 10 2 3 5 9 -5 15 PEC Zwolle 10 2 2 6 8 -7 16 Telstar 10 1 3 6 6 -9 17 ADO Den Haag 10 1 3 6 6 -10 18 Willem II 10 0 2 8 2 -22

Hoewel de Limburgers in de Eredivisie helemaal onderaan bungelen wat betreft expected goals (8,8) en expected goal difference (-13,8), vindt Been hun huidige plek in de subtop volledig terecht. Voorin leunt de ploeg op clubtopscorer Anthony Descotte (vijf doelpunten), Lequincio Zeefuik en Mohamed Ihattaren (drie goals en vier assists), maar volgens de analist verdient met name doelman Mattijs Branderhorst de nodige aandacht. "Ze hebben een vrij goede selectie en hun keeper, Mattijs Branderhorst, is echt uitstekend. Daar hebben we het veel te weinig over. Het gaat altijd over Ihattaren, Zeefuik en Descotte, want die zijn meer in beeld. Maar Branderhorst mag niet ongenoemd blijven. Die heeft trouwens zijn beste wedstrijd ooit in De Kuip gekeept", zo besluit Been.

"Ze hebben een vrij goede selectie en hun keeper, Mattijs Branderhorst, is echt uitstekend. Daar hebben we het veel te weinig over. Het gaat altijd over Ihattaren, Zeefuik en Descotte, want die zijn meer in beeld. Maar Branderhorst mag niet ongenoemd blijven. Die heeft trouwens zijn beste wedstrijd ooit in De Kuip gekeept", zo besluit Been.