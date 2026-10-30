Vermeend Egyptisch spionagenetwerk reikt tot Ajax: clubiconen duiken op in onderzoek

Een vermeend Egyptisch spionnennetwerk in Nederland reikt volgens onderzoek van De Telegraaf tot in de kringen van Ajax en clubiconen Simon Tahamata en Sjaak Swart. De politie heeft het 34-jarige voormalige voetbaltalent Ahmed N. aangehouden op verdenking van samenwerking met een buitenlandse mogendheid. Hij zou in Amsterdam een landgenoot en criticus van de Egyptische overheid hebben bedreigd en belaagd.

"Via een talentvolle voetballer die aanpapte met icoon Tahamata, worden dissidenten in ons land in de gaten gehouden en onder druk gezet", zo klinkt de beschuldiging in het onderzoeksartikel. De opgepakte N. gold in het verleden als een voetbaltalent in Duitsland en Nederland en werkte ook een onsuccesvolle stage af bij Ajax. Daarna werd de verdachte nog vaker gezien bij de Amsterdamse club, onder meer aan de zijde van Swart en Tahamata. Met laatstgenoemde lijkt de dertiger "een zakelijke en vriendschappelijke band te hebben of hebben gehad". Zowel Swart als Tahamata wil niet op de zaak reageren en ook vanuit Ajax blijft het stil.

Zware verdenkingen tegen N.

Artikel gaat verder onder video

Naast N. duikt in het onderzoek nog een land- en naamgenoot op: Ahmed A. "Beide Ahmeds werken nauw samen en oefenen in Nederland en Duitsland druk uit op andersdenkende landgenoten", luidt de conclusie van het onderzoek. Het tweetal beweegt zich volgens de berichtgeving "in de hoogste regeringskringen" en zou "dissidenten in ons land in de gaten houden en onder druk zetten".

De oud-stagiair van Ajax werd eerder deze maand, op 11 oktober, al aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling met voorbedachten rade en diefstal met geweld, gericht tegen de in Nederland woonachtige activist Anas Habib. Het slachtoffer van die aanval in Amsterdam is een criticus van het regime in Caïro, die door de verdachte zou zijn "bedreigd en belaagd". Justitie ziet de aanval als intimidatie in dienst van een buitenlandse regering.

Diplomatieke rel met Egypte

Inmiddels hebben het Openbaar Ministerie en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies de verdenkingen tegen N. formeel uitgebreid met het verlenen van diensten voor een buitenlandse mogendheid. Het strafrechtelijke onderzoek kijkt naar zijn betrokkenheid bij gerichte intimidatie en bedreigingen tijdens bijeenkomsten en demonstraties in het afgelopen en huidige jaar, waaronder bij de Egyptische ambassade. De Raadkamer van de Rechtbank Amsterdam verlengde maandag het voorarrest van de 34-jarige verdachte met dertig dagen.

De aanhouding zorgt ondertussen voor flinke diplomatieke spanningen tussen Nederland en Egypte. De zaak leidde tot "dagenlange protesten voor de Nederlandse ambassade, waarschijnlijk georkestreerd door de Egyptische overheid". Op 13 oktober belde de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Badr Abdelatty met zijn Nederlandse collega Tom Berendsen. Daarin eiste hij de vrijlating van de verdachte en vroeg hij om betere bescherming van de diplomatieke post in Den Haag. In Caïro liepen de spanningen zo hoog op dat de Nederlandse ambassade na negen dagen van protesten de deuren voor het publiek moest sluiten en het aanwezige personeel werd geëvacueerd.

Rol van Tahamata en Swart

In politiedossiers en internationale berichtgeving komt N. naar voren als leider of plaatsvervangend voorzitter van de Union of Egyptian Youth Abroad, een organisatie die geldt als spreekbuis van de Egyptische overheid. De vermeende link met de twee clubiconen van Ajax is tot nu toe overigens door geen enkele andere bron buiten het krantenonderzoek bevestigd.

Swart werd in de Johan Cruijff ArenA wel in een skybox naast de verdachte gespot tijdens een Champions League-duel met Eintracht Frankfurt, maar houdt zich verder afzijdig van commentaar. Tahamata vertrok per 1 maart 2024 als jeugdtrainer bij Ajax om aan de slag te gaan bij een voetbalacademie in Berlijn. Sinds mei vorig jaar werkt hij als hoofd scouting bij de Indonesische voetbalbond PSSI.