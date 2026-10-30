Aston Villa gaat juridische stappen ondernemen tegen voormalig Liverpool-speler en Sky Sports-analist Jamie Carragher, zo heeft voorzitter Nassef Sawiris vrijdag bekendgemaakt. De club uit Birmingham deelde via de sociale media een officiële verklaring over de kwestie. Aanleiding zijn enkele uitspraken die de 48-jarige analist eerder deze week in de podcast Stick to Football deed over de club en haar aanhang.

In het door hem ondertekende statement op X windt Sawiris er geen doekjes om wat betreft de koers van de Premier League-formatie. "Aston Villa gaat juridische stappen ondernemen tegen Jamie Carragher vanwege zijn onaanvaardbare beledigingen van de club en de supporters. Aston Villa zal niet toestaan dat iemand onze opmars in het Engelse en Europese voetbal tegenhoudt", zo laat de voorzitter weten.

Carragher haalt uit na opmerking over Emery

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De hele rel ontstond toen Carragher in de podcast sprak over de situatie van Aston Villa-trainer Unai Emery. In eerste instantie liet de analist zich nog bijzonder lovend uit over de 54-jarige Spanjaard. "Ik vind Unai Emery ongelooflijk met wat hij jaar na jaar doet. Die hoeveelheid verandering, spelers die tijd nodig hebben om te wennen, en hij doet het jaar na jaar", zo klonk het.

Daarna suggereerde de oud-verdediger echter dat Emery bij Manchester United, dat momenteel de slechtste competitiestart in veertig jaar kent, het stokje over zou moeten nemen van de onder druk staande Michael Carrick. "Hij zou toch zeker die kans willen om weer een reus te managen. Er is een keten in het voetbal, of je het nu leuk vindt of niet."

Die suggestie schoot in het verkeerde keelgat bij de fans van Aston Villa, de club die afgelopen seizoen nog beslag wist te leggen op de Europa League en zich tweemaal wist te kwalificeren voor de Champions League. Na de felle reacties van de supporters besloot Carragher hard terug te slaan naar de achterban.

"Real Madrid zal de beste speler van Manchester United overnemen. Dat hebben ze gedaan met Cristiano Ronaldo. En er zullen teams onder Aston Villa zijn die hun spelers of trainer zullen overnemen, dus hou je bek, Aston Villa-fans. Aston Villa zal nooit Manchester United worden", zo stelde de analist in de podcast.

Hoewel er geruchten gaan dat Emery samen met Eddie Howe en Julian Nagelsmann op het lijstje staat in Manchester, heeft de Spaanse trainer nog gewoon een doorlopend contract in Birmingham en bereidt hij zijn elftal momenteel voor op de aankomende competitiewedstrijd tegen Fulham.