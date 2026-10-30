Feyenoord en PSV nemen opmerkelijk besluit na loting KNVB Beker

Feyenoord, PSV en NEC komen pas halverwege december voor het eerst in actie in de Eurojackpot KNVB Beker. De drie clubs zijn immers ook actief in Europa en maken daarom gebruik van een speciale regeling van de voetbalbond, waardoor ze hun duel in de tweede ronde met twee weken kunnen uitstellen.

Het gros van het bekerprogramma wordt afgewerkt op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december, maar voor de ploegen uit Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen gaat het toernooi pas op 15, 16 of 17 december van start. Dat werd vrijdag duidelijk na de officiële loting voor de tweede ronde, die werd verricht in het tv-programma De Voetbalkantine.

Artikel gaat verder onder video

Voor Champions League-deelnemers Feyenoord en PSV is het nu dus duidelijk wie de eerste horde gaat vormen. De Rotterdammers mogen afreizen naar Veenendaal, waar op Sportpark Panhuis een uitduel met amateurclub GVVV wacht. PSV mag het in het eigen Philips Stadion opnemen tegen Keuken Kampioen Divisie-formatie Vitesse, dat eerder deze week met 0-2 te sterk was voor VVV-Venlo.

Europa League-deelnemer NEC gaat op zijn beurt in Rijssen op bezoek bij de amateurs van Excelsior'31. Die ploeg wist dinsdagavond in de eerste ronde nog voor een daverende verrassing te zorgen door Eredivisionist ADO Den Haag na een 1-1 gelijke stand via strafschoppen uit het toernooi te knikkeren.

Ajax en FC Twente komen wél begin december in actie

Overigens kiest niet iedere Nederlandse club met Europese verplichtingen ervoor om de wedstrijd naar halverwege december te verplaatsen. Zowel Ajax als FC Twente maakt geen gebruik van de uitstelregeling en dus werken zij hun bekerwedstrijd gewoon af op 1, 2 of 3 december, zo laten beide clubs weten via de eigen kanalen. De Amsterdammers krijgen in de eigen Johan Cruijff ArenA bezoek van FC Den Bosch, dat in de eerste ronde na een doelpuntrijk duel met 3-5 wist te winnen van Rijnsburgse Boys.

Voor FC Twente, dat aankomende donderdag in de Conference League eerst nog de degens kruist met Pafos FC, staat er alweer voor de negende keer op rij een uitwedstrijd op het programma in de beker. De Tukkers moeten op bezoek bij Fortuna Sittard, dat woensdag nog na strafschoppen te sterk was voor Sparta Rotterdam.

Tot slot is er nog bekerhouder AZ. De Alkmaarders, die afgelopen april beslag legden op de dennenappel door NEC in De Kuip met 5-1 te verslaan en net als de Nijmegenaren uitkomen in de Europa League, zijn gekoppeld aan Tweede Divisie-club HSV Hoek. AZ begint de jacht op titelprolongatie dus met een uitwedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen. Voor welk speelmoment in december de club kiest, is nog niet bekend. De KNVB zal op een later moment de definitieve speeldata en aanvangstijden voor de zestien wedstrijden om een ticket bij de laatste zestien vaststellen.