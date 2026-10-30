Marc Nagtegaal onder vuur: Sander Duits haalt keihard uit naar arbiter

Sander Duits heeft vrijdagavond na afloop van het met 1-2 verloren competitieduel van RKC Waalwijk tegen Almere City in de Keuken Kampioen Divisie zijn ongenoegen geuit over een toegekende strafschop van scheidsrechter Marc Nagtegaal. De trainer van de Waalwijkers is na het laatste fluitsignaal flink gefrustreerd door de huidige spelregels, al twijfelt de voormalig middenvelder tegenover ESPN of de arbiter daadwerkelijk een fout heeft gemaakt.

Wanneer Duits voor de camera verschijnt, krijgt hij direct de vraag of dit zo'n avond is waarop eerst even stoom moet worden afgeblazen. "Ja, dat is mijn eerste stoom afblazen", zo erkent de hoofdtrainer meteen. De frustratie zit hem vooral in het moment waarop de bal in de eerste helft op de stip ging vanwege een handsbal van Liam van Gelderen. "Volgens mij is het twee meter afstand", zo schat hij de situatie in, waarbij zijn verdediger volgens hem amper tijd had om de hand weg te trekken.

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Toch durft de coach niet direct te stellen dat Nagtegaal er daadwerkelijk naast zat met zijn beslissing. "Ik weet niet of het uiteindelijk een penalty is. Misschien volgt hij de regels, en dan is het blijkbaar een terechte penalty. Maar dat zijn dan allemaal die tregeltjes, en die moeten we dan volgen", zo klinkt het.

Duits spaart eigen ploeg niet

Behalve de ergernis over de wedstrijdleiding is de trainer van RKC ook allesbehalve te spreken over het optreden van zijn eigen ploeg. "Het tweede is dat wij de eerste helft echt heel slecht spelen, vind ik", zo vervolgt Duits zijn analyse over het competitieduel. Omdat zijn elftal zelf zo weinig wist af te dwingen, kreeg het fluitsignaal van Nagtegaal een des te grotere rol in het verloop van de wedstrijd. "Wij spelen ook echt heel slecht. Ze creëren niks. Zo'n moment is mega bepalend."

Het is voor Duits overigens niet de eerste keer in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Waalwijk dat de gemoederen hoog oplopen rondom beslissingen van de arbitrage. Eerder dit seizoen haalde hij ook al fel uit naar de wedstrijdleiding, toen een treffer van RKC Waalwijk in het duel met Roda JC in zijn ogen ten onrechte werd afgekeurd.