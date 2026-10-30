Bizarre beelden: keeper weigert penalty te stoppen op WK en chaos breekt uit

Het duel tussen Engeland Onder 15 en Bolivia Onder 15 op het WK Onder 15 in Azerbeidzjan is vrijdag volledig uit de hand gelopen. In Bakoe trokken de jonge Engelsen met 3-2 aan het langste eind dankzij een veelbesproken penalty in de slotfase, die werd binnengeschoten door Emmanuel Famokun. De keeper van Bolivia weigerde uit protest zelfs maar een poging te wagen om de inzet te stoppen, waarna de Boliviaanse spelers direct na het laatste fluitsignaal op de scheidsrechter afstormden.

De vlam sloeg vlak voor tijd in de pan toen de bal op de stip ging na een overtreding op Famokun. De scheidsrechter oordeelde dat het vergrijp binnen de beruchte lijnen plaatsvond, maar bij Bolivia was men woedend omdat het contact volgens hen buiten het strafschopgebied gebeurde. Toen de klachten niets uithaalden, koos de Boliviaanse doelman voor een opvallend statement: hij leunde demonstratief tegen de paal, terwijl zijn ploeggenoten bij de zijlijn gingen staan. De 15-jarige aanvaller uit de jeugdopleiding van West Ham United kon de winnende 3-2 daardoor zonder enige weerstand binnenschieten.

Gemoederen lopen hoog op na fluitsignaal

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Zodra er voor het einde werd gefloten, sloeg de sfeer op het veld helemaal om. Spelers en stafleden van Bolivia omsingelden de scheidsrechter om de confrontatie aan te gaan, waarbij een trainer het veld opkwam om aan te wijzen waar de overtreding volgens hem was begaan. Meerdere Engelse talenten sprongen daarop tussenbeide en vormden een buffer om de arbitrage te beschermen tegen de woedende tegenstanders. Het leverde de technische staf van de Zuid-Amerikanen verschillende kaarten op vanwege het betreden van het veld en de felle protesten.

Wereldvoetbalbond FIFA wacht eerst het officiële rapport van de wedstrijdafgevaardigde over de ontmoeting met Bolivia af. Aan de hand van dat verslag wordt op een later moment bepaald of het incident nog een disciplinair staartje krijgt. Voor Bolivia zit het toernooi in Bakoe er door de 3-2-nederlaag in ieder geval direct op.

Nieuwe rel na gestaakt duel met Ierland

De chaos tegen Bolivia staat niet op zichzelf voor de Engelse ploeg tijdens dit eerste FIFA U-15 World Cup & Festival, een toernooi met liefst 189 deelnemende landen en gebieden. Afgelopen maandag liep de wedstrijd tussen Engeland en Ierland Onder 15 namelijk ook al voortijdig spaak. Dat gebeurde nadat een Engelse speler bij zijn eigen staf aangaf dat een Ierse tegenstander een vermeende racistische opmerking had gemaakt. Engeland stapte daarop bij een 4-1-achterstand van het veld en weigerde nog verder te voetballen, waarna de arbiter de wedstrijd definitief staakte.

De Ierse speler in kwestie spreekt de beschuldiging tegen en geeft aan dat hij een ander woord heeft gebruikt. De FIFA is bezig met het verzamelen van de officiële wedstrijdverslagen van dat duel en heeft de kwestie inmiddels neergelegd bij de onafhankelijke disciplinaire commissie, die nog met een uitspraak moet komen. Los van alle ophef verloopt het toernooi voor Engeland op sportief gebied sowieso moeizaam: vóór de benauwde 3-2-overwinning op Bolivia gingen de eerdere groepsduels met Zambia (2-3) en Turkije (1-3) allebei verloren.