Drie AZ-spelers krijgen stevige tik van Kieft vlak voor duel met Ajax

Wim Kieft heeft in aanloop naar de Noord-Hollandse derby tussen Ajax en AZ kritisch uitgehaald naar Mexx Meerdink. In zijn column in De Telegraaf stelt de oud-spits dat de aanvaller bij de Alkmaarders te weinig brengt en veel nadrukkelijker de kar moet trekken. Daarnaast mist de ploeg van trainer Leeroy Echteld volgens Kieft de nodige ervaring en breedte in de selectie om echt mee te doen om het kampioenschap.

Zaterdag gaat AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Tegenstander Ajax staat met 21 punten uit tien wedstrijden op de tweede plek en heeft daarmee één punt meer dan de Alkmaarders. Mocht AZ in Amsterdam onderuitgaan, dan moet men volgens Kieft oppassen met het trekken van snelle conclusies over de wisselvalligheid van de bezoekers. "Het is te vroeg te concluderen dat het met AZ het oude liedje is als de Noord-Hollandse derby tegen Ajax wordt verloren. Na een flitsende start een terugval krijgen, gevolgd door een opleving om daarna weer weg te zakken. Na elf wedstrijden kan je AZ niet afschrijven."

Meerdink, Smit en Daal leveren te weinig

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Toch ziet de oud-international dat een aantal bepalende spelers en talenten op dit moment niet het verschil weet te maken. "Wouter Goes en Peer Koopmeiners zijn goed om erbij te hebben, maar geen verschilmakers. Mexx Meerdink, Kees Smit en Ro-Zangelo Daal brengen te weinig", zo schrijft Kieft. Vooral van Meerdink had de columnist meer verwacht, zeker nadat de spits na zijn debuut voor Oranje in september tegen Duitsland ook nog twee keer scoorde tegen Servië. "Meerdink scoort regelmatig, maar loopt niet de plaggen uit het veld zoals bij het Nederlands elftal. Tegen Feyenoord scoorde hij een voldoende, maar na zijn doorbraak bij Oranje verwacht je dat hij de voortrekkersrol vervult bij AZ; daar is tot dusver weinig van gebleken."

Oud-spits Wim Kieft uit kritiek op het AZ-spel voor de derby tegen Ajax.

Ook Daal en Smit komen er bij de analist niet zonder kritiek vanaf. "Daal trekt naar binnen om op doel te schieten. Smit kwam pas vijf competitieduels in actie en heeft nog geen enkele keer negentig minuten gespeeld; zijn laatste wedstrijd dateert van 20 september, toen hij drie kwartier invalde tegen Telstar", merkt Kieft op over de twee. Smit liep onlangs een blessure op bij Jong Oranje. De middenvelder zette eerder deze maand nog zijn handtekening onder een nieuw contract in Alkmaar tot medio 2030, maar voor een rentree tegen Ajax komt zaterdag nog te vroeg. Achterin is Goes overigens wel weer fit voor de kraker in Amsterdam.

Selectie in Alkmaar niet breed genoeg

Dat het bij AZ ontbreekt aan spelers die wekelijks uitblinken, raakt volgens Kieft direct de kansen op de titel. "Maar toch, het is geen gewaagde stelling dat de selectie in Alkmaar niet breed genoeg is qua ervaring en kwaliteit om landskampioen te worden", geeft hij aan. Echteld won afgelopen seizoen nog de KNVB Beker met de club en verlengde daarna zijn contract tot medio 2028, maar heeft simpelweg niet de selectie om tot het einde om de schaal te strijden. "Echteld gaf AZ in een vrolijke bui zelfs 80 procent kampioenskansen, maar hij blijft evenals iedere trainer afhankelijk van zijn spelersmateriaal."

Tegelijkertijd ziet Kieft dat de huidige hoofdtrainer qua uitstraling wel iets anders brengt dan zijn voorgangers in het AFAS Stadion. "Misschien tegen beter weten in hoop je dat trainer Leeroy Echteld met zijn persoonlijkheid iets meeneemt wat AZ onder Pascal Jansen en Maarten Martens niet had: meer straatvechtersmentaliteit, meer onverstoorbaarheid", vervolgt hij. Die mentaliteit werd na de interlandperiode meteen flink getest. Tussen de Europese duels door werkte AZ een zwaar programma van de KNVB af: bij koploper Feyenoord werd met 2-0 verloren, bij SC Cambuur bleef het 2-2 en afgelopen zondag gingen de Alkmaarders in eigen huis met 0-2 onderuit tegen FC Twente.

Ogen op kraker tegen Ajax

Kijkend naar de cijfers van dit seizoen staat Meerdink na tien Eredivisieduels op vier goals en twee assists. Een van die treffers maakte hij vanaf de stip in de 83e minuut bij het 2-2 gelijkspel tegen Cambuur. In de Europa League was de spits daarnaast twee keer trefzeker in drie wedstrijden. Op de linkerflank noteerde Daal in tien competitiewedstrijden vijf doelpunten en achttien gecreëerde kansen, terwijl aanvoerder Jordy Clasie afgelopen zondag tegen FC Twente na zijn kuitblessure weer de volle negentig minuten meedeed. AZ staat met twintig punten uit tien duels momenteel vijfde in de Eredivisie, met precies evenveel punten als nummer drie PSV en nummer vier FC Twente.