heeft zichzelf aardig in de nesten gewerkt bij Manchester United en wordt direct in verband gebracht met een overstap naar Spanje. De 28-jarige verdediger kreeg een interne straf opgelegd vanwege zijn felle uithaal richting technisch directeur Jason Wilcox, kort na het verloren Champions League-duel met Atlético Madrid (2-0). Nu zijn situatie op Old Trafford onder druk staat, heeft FC Barcelona navraag gedaan voor een mogelijke transfer in de winterstop.

De frustratie liep eerder deze maand hoog op bij de Argentijn na het Europese verlies in Madrid, waar Pablo Barrios en Ademola Lookman het net wisten te vinden tegen de ploeg van trainer Michael Carrick. Na het laatste fluitsignaal spaarde de verdediger het transferbeleid van de Engelse club niet. "Ik verwacht meer van onze technisch directeur. Ik moet eerlijk zijn. We kunnen als spelers zeker meer doen, maar je mag ook een sterkere selectie verwachten. Dan kan je klaar zijn voor avonden als deze", zo liet de oud-Ajacied optekenen over het werk van Wilcox.

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Die openlijke kritiek werd door de clubleiding en eigenaar INEOS echter niet geaccepteerd en dat resulteerde volgens Engelse media dus in een interne sanctie. Twee dagen na de verliespartij ging de verdediger om de tafel met de directie en Carrick, waarna hij via Instagram door het stof ging. "De frustratie over de nederlaag heeft ertoe geleid dat ik mijn gevoelens heb geuit op een moment en op een plek die daar misschien niet geschikt voor waren. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden", zo schreef Martínez op zijn sociale kanaal. "Onze club is op zijn sterkst wanneer we allemaal eensgezind zijn. Ik besef dat mijn woorden op dat moment daar niet aan hebben bijgedragen."

Trainer Michael Carrick reageert teleurgesteld tijdens het duel van Manchester United.

FC Barcelona verkent komst van ontevreden Martínez

Hoewel de verdediger stelt dat alle neuzen inmiddels weer dezelfde kant op staan, wordt er door het conflict volop gespeculeerd over zijn toekomst. Volgens het Britse medium TeamTalk heeft Martínez bij de clubleiding aangegeven na dit seizoen te willen vertrekken - hetzij transfervrij, hetzij via een tussentijdse verkoop. Zijn huidige contract loopt komende zomer af, al hebben beide partijen nog wel een optie om de verbintenis met één jaar te verlengen.

Barcelona hoopt van die onrust te profiteren en heeft al eerste verkennende gesprekken gevoerd met het oog op de transfermarkt in januari. Trainer Hansi Flick is op zoek naar extra ervaring voor het linkercentrum van de Catalaanse achterhoede, maar een daadwerkelijk winterbod hangt wel af van de financiële ruimte in Camp Nou.