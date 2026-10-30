Frenkie de Jong onthult telefoontje van Xavi vóór aanstelling bij Oranje

kan na maanden van blessureleed eindelijk weer vooruitkijken naar het Nederlands elftal, waar hij gaat samenwerken met bondscoach Xavi Hernández. De middenvelder maakte afgelopen zondag zijn rentree bij FC Barcelona en sluit over twee weken weer aan bij Oranje voor de interlands tegen Griekenland en Duitsland. Tegenover de NOS laat hij weten dat Nederland met een herkenbare speelstijl serieus mee kan doen om een prijs op het EK van 2028.

Dat de Spanjaard aan het roer kwam bij de nationale ploeg, was voor De Jong geen complete verrassing. Zijn oud-trainer bij Barcelona nam namelijk vooraf zelf al contact met hem op. "Hij belde me vooraf al even, het was leuk om er al achter te komen dat het toen speelde. Omdat we zo lang geen buitenlandse bondscoach hebben gehad, was ik wel even verrast. Maar ik was er wel blij mee", vertelt de middenvelder.

Hereniging bij Oranje

Artikel gaat verder onder video

In Catalonië kenden de twee al een succesvolle samenwerking, met in 2023 de Spaanse landstitel als bekroning. Voor de Nederlander was dat destijds zijn eerste landstitel. "We hebben in Barcelona goed samengewerkt. Ik weet hoe hij over voetbal denkt en dat past goed bij het Nederlands elftal", zegt De Jong over de visie van de nieuwe bondscoach.

Richting de interlandperiode in november rekent de spelmaker dan ook op een duidelijke lijn in het spel van Oranje. "Hij wil druk zetten en aanvallen, aan die principes zal hij niet snel iets veranderen. Maar in de manier waarop je dat tactisch uitvoert, heeft hij juist veel variatie."

Met zijn ploeggenoten richt de international het vizier nu op het EK van 2028 in Groot-Brittannië en Ierland. Daarmee moet ook de bittere nasmaak van het afgelopen WK worden weggespoeld, waar het eind juni al vroeg misging na strafschoppen tegen Marokko (1-1 na verlenging). "Die kater blijft heel lang hangen. Het WK is toch iets waar je lang naartoe hebt gewerkt, en we hadden een heel ander verwachtingspatroon", kijkt hij terug op die tik.

Toch ziet de controleur genoeg aanknopingspunten richting het volgende eindtoernooi. "Nu moeten we weer gaan bouwen en dat gaat even duren. Maar we hebben een heel goed team met potentie. We hebben niet de selectie van een Engeland of Frankrijk, maar zijn wel een van de teams net onder de topfavorieten", zo schetst De Jong de verhoudingen. "We moeten zorgen dat we als team heel goed zijn, en dat we echt iets opbouwen en het heel herkenbaar wordt. Dan kunnen we een prijs winnen."

Xavi Hernández leidt Oranje als bondscoach tijdens een interland in Griekenland.

Zware revalidatie en overleg met FC Barcelona

Vlak na de uitschakeling op het WK liep De Jong bij Oranje een knieblessure op, waardoor hij bij zijn club maandenlang moest toekijken. Die periode aan de kant hakte er niet alleen sportief in, maar was ook thuis merkbaar. "Vervelend word ik er niet van, denk ik. Maar de mensen om je heen, zeker mijn vrouw, merken in zo'n periode wel dat ik dan net iets minder vrolijk ben. En er soms even wat minder bij ben in mijn hoofd. Dus voor je omgeving is dat wel zwaar."

Dat er spanningen zouden zijn tussen de medische staf in Spanje en de KNVB over zijn herstel, wijst hij van de hand. "Iedereen weet hoe het zit en hoe alles gegaan is, dus er zijn geen boze ogen. Natuurlijk hebben we erover gesproken, in de fase dat je moet beslissen of je gaat opereren. Dan maak je samen de beslissing en ga je vooruit."

Rentree tegen Real Madrid en bijzondere mijlpaal in zicht

Afgelopen zondag kwam er eindelijk een einde aan het lange wachten. In de met 1-2 verloren Clásico tegen Real Madrid viel De Jong in de 74e minuut in voor Fermín López. Zijn rentree tegen de Madrileense rivaal leverde fysiek geen problemen op: een reactie in zijn knie bleef na die invalbeurt uit en de middenvelder geeft aan weer volledig fit te zijn.

Intussen heeft de Nederlander dit seizoen al de eerste plek in handen op de lijst met landgenoten die de meeste officiële duels in de clubgeschiedenis van Barcelona speelden. Komende week lonkt bovendien een nieuwe mijlpaal: de grens van 300 wedstrijden voor de Catalaanse club. Zaterdag wacht in de competitie eerst het duel met Deportivo Alavés, waarna Barcelona dinsdagavond in het Spotify Camp Nou aantreedt tegen Aston Villa in de Champions League.