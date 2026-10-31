Verrassende 'beste zomeraankoop' van Ajax: 'Hij laat het er zo makkelijk uitzien'

Marc ter Stegen is tot dusver de meest indrukwekkende zomeraanwinst van Ajax, zo stelt Davy Klaassen tegenover ESPN. De 33-jarige aanvoerder looft de Duitse doelman om zijn vele reddingen en rust onder de lat, nadat hij afgelopen zondag met vier saves nog een groot aandeel had in de 1-2 uitzege op Sparta Rotterdam.

Op de vraag welke nieuweling dit seizoen het meest in het oog springt bij de Amsterdammers, wijst de middenvelder meteen naar de van FC Barcelona gehuurde sluitpost. "Hoeveel ballen hij pakt en hoe makkelijk hij dat laat lijken… Afgelopen zondag zag je het ook: hij pakt gewoon punten", zegt Klaassen.

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Door dagelijks met hem op het veld te staan, valt de klasse van de Duitser nog meer op bij de aanvoerder: "Normaal gesproken kijk je niet zo snel naar een keeper, maar als je hem in het echt ziet, merk je pas hoe goed hij is."

Ter Stegen werd begin augustus op huurbasis overgenomen van FC Barcelona tot eind juni 2027, zonder dat Ajax een optie tot koop heeft bedongen. De ervaren keeper stond dit seizoen in negen gespeelde Eredivisiewedstrijden onder de lat en hield daarin twee keer de nul.

Op Het Kasteel hield de doelman zijn ploeg na de pauze op de been tijdens een moeizame tweede helft van Ajax. Ondanks het matige spel in Rotterdam telt voor Klaassen vooral het resultaat, waarmee Ajax met 21 punten uit tien duels de tweede plek in de Eredivisie inneemt. "Je gaat geen 34 wedstrijden goed kunnen spelen of altijd kunnen domineren. Het is belangrijk dat je ook wint als je niet geweldig speelt", besluit Klaassen in aanloop naar het thuisduel met nummer vijf AZ van zaterdagavond (21.00 uur).