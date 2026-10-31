Owen Wijndal is het zat en spreekt zich uit: 'Klopt écht niet! Het is niet waar'

heeft zich in gesprek met De Telegraaf duidelijk uitgesproken over zijn salaris bij Ajax. De linksback merkt dat er in de afgelopen jaren de nodige onwaarheden over hem naar buiten zijn gekomen in de media.

Hoewel de verdediger dit seizoen nog niet altijd een vaste basisplaats heeft, merkt Wijndal dat het met hem de goede kant op gaat in Amsterdam. Door de buitenwacht werd de vleugelverdediger al jaren geleden afgeschreven, maar zelf heeft de Ajacied nooit het gevoel gehad dat zijn tijd in de hoofdstad voorbij was. "Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop de club openstond voor een vertrek. Dan ga je ook kijken wat er mogelijk is, want je wilt voetballen. Maar ik heb altijd gezegd dat ik Ajax niet zomaar zou verruilen voor een andere club. Daarom ben ik uiteindelijk ook gebleven."

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Rond die transferperiodes klonk ook regelmatig het geluid dat het financiële plaatje in Amsterdam een transfer in de weg stond. Wijndal spreekt die geruchten fel tegen: "Dat hoor ik inderdaad vaak, maar dat klopt echt niet. Bij andere clubs kan ik ook goed verdienen. Als geld het belangrijkste was geweest, dan was ik allang vertrokken. Dat salarisverhaal is gewoon niet waar. Ik ben gebleven omdat ik graag bij Ajax wilde zijn en omdat ik hier nog mooie dingen wilde laten zien. Dat is altijd mijn motivatie geweest."

Ajax nam de verdediger in juli 2022 voor circa 10 miljoen euro over van AZ. Na een verhuurperiode bij Antwerp in het seizoen 2023/24 keerde de back terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij aanvankelijk genoegen moest nemen met een rol als wisselspeler achter Jorrel Hato.

Dit seizoen komt Wijndal weer vaker aan bod, mede door een blessure bij concurrent Caio Henrique. Zo stond hij vorige week donderdag in het gewonnen Conference League-duel met Atalanta Bergamo (2-0) de volledige negentig minuten op het veld en viel hij afgelopen zondag twaalf minuten in tijdens de 1-2 zege op Sparta Rotterdam.

Wijndal zit dit seizoen goed op zijn plek in de Johan Cruijff ArenA. "De manier waarop we spelen past goed bij mij. Daarnaast voel ik vertrouwen vanuit de trainer. Dat is prettig voor iedere speler. Het gaat niet om complimenten of een schouderklopje. Als ik iets verkeerd doe, krijg ik dat ook gewoon te horen. Het gaat om een trainer die begrijpt waar jouw kwaliteiten liggen en die daar gebruik van wil maken. Als je beelden terugkijkt en een trainer zegt: dit is waar jij goed in bent en dit willen we van je zien, dan geeft dat vertrouwen."

Zaterdagavond om 21:00 uur wacht voor Wijndal het weerzien met zijn voormalig werkgever: AZ. Een belangrijk duel. Ajax staat na tien speelrondes met 21 punten op de tweede plaats in de Eredivisie, terwijl AZ met twintig punten op de vijfde plek volgt.