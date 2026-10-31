Johan Derksen kaalt keihard uit in Vandaag Inside: 'Het is een kutelftal!'

Johan Derksen heeft vrijdagavond in Vandaag Inside hard uitgehaald naar de spelersgroep en de clubleiding van Willem II. Volgens de analist ligt de verantwoordelijkheid voor de slechte prestaties van de Tilburgse club bij technisch directeur Freek Heerkens.





Derksen is in Vandaag Inside kritisch op de keuze voor Jurgen Streppel als trainer. Dat heeft volgens hem niet zozeer met de 57-jarige oefenmeester te maken, maar met de samenstelling van de selectie door Heerkens. "Streppel is niets voor Willem II. Het ligt niet aan Streppel en ook niet aan de vorige trainer, maar aan de selectie. Ze hebben gewoon een kutelftal. Daar is de technisch directeur (Heerkens, red.) verantwoordelijk voor."



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Tafelgast Hélène Hendriks kijkt anders naar de keuze van de Tilburgse club voor de 57-jarige trainer, die voor de rest van het seizoen heeft getekend en zaterdag in de competitie debuteert tegen PSV. Hendriks: "Als je dan iemand moet hebben die weet hoe het is om in die onderste regionen te spelen en ook een band heeft met Willem II, dan zit je wel goed met Streppel."

René van der Gijp wijst in het gesprek op het contrast met het spelersmateriaal waarover de Brabanders in het verleden beschikten. "Het is een club die een periode hele leuke spelers had. Alexander Isak, Moussa Dembélé, Vangelis Pavlidis, Anastasios Douvikas, ze hadden nog een Spanjaard... Die maakten goals, joh."

Willem II staat momenteel onderaan in de Eredivisie en heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. De Tilburgers pakten tot dusver slechts twee punten: op bezoek bij AZ werd het 1-1, terwijl het thuisduel met SC Heerenveen in 2-2 eindigde. Zaterdagavond wacht de uitwedstrijd tegen PSV. Dat is bepaald geen eenvoudige opgave voor Willem II, dat hoopt alsnog de eerste overwinning van het seizoen te boeken.