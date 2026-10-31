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Valentijn Driessen vindt dat Oranje-international eigen glazen ingooit met absurde actie

31 oktober 2026, 12:39
Valentijn Driessen Vandaag Inside
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Demen Bulbul | Redacteur
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Valentijn Driessen heeft woensdagavond met verbazing gekeken naar de duw die Chelsea-spits Emmanuel Emegha uitdeelde aan Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk, tijdens het onderlinge duel in de vierde ronde van de EFL Cup. De analist noemt de actie van de 23-jarige invaller in de podcast Kick-off van De Telegraaf volstrekt onbegrijpelijk en waarschuwt dat de aanvaller hiermee zijn eigen glazen ingooit bij het Nederlands elftal.

Het incident vond woensdag plaats op Anfield in de 72e minuut, slechts vier minuten nadat Emegha als vervanger van Danny Welbeck zijn officiële debuut voor Chelsea had gemaakt. Nadat Van Dijk de bal had afgespeeld naar zijn ploeggenoot Trey Nyoni, liep de spits op de verdediger af en duwde hij hem met beide handen tegen de grond.

Driessen kijkt met verbazing naar actie op Anfield

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Tijdens de podcastaflevering met collega-journalisten Mike Verweij en Pim Sedee snijdt Driessen het moment zelf aan. "Waar ik ook met verbazing naar heb gekeken, is Emegha. Hij deelde een duw uit aan Van Dijk. Dat was totaal uit het niets", zo begint de journalist zijn analyse over het bekerduel in Engeland.

De bal was volgens de verslaggever al lang niet meer in de buurt toen de zomeraanwinst van Chelsea, tweevoudig international van Oranje, de confrontatie opzocht. "Uit het totale niets! Want Van Dijk had de bal allang afgespeeld, die was alweer aan het kijken waar hij heen moest lopen. En ineens kwam Emegha, die toch ook bij het Nederlands elftal heeft gezeten", zo vervolgt Driessen.

Virgil van Dijk van Liverpool in actie tijdens een Premier League-wedstrijd
Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk tijdens een Premier League-duel.

Scheidsrechter Darren England besloot het moment echter niet te bestraffen met een gele kaart. Ondanks beklag van de aanvoerder kende de arbiter enkel een vrije trap toe aan Liverpool, en in deze ronde van het Engelse bekertoernooi was er ook geen VAR aanwezig om in te grijpen. Op X gingen de beelden van het voorval woensdagavond laat al snel rond.

Gooit Emegha zijn eigen glazen in bij Oranje?

Van Dijk hield zelf geen blessure over aan de botsing en reageerde na afloop verbaasd tegenover de Liverpool Echo. "Ik heb geen idee waarom hij me die duw gaf. Misschien probeert hij ook in het nationale team te komen. Dat hij dat op deze manier voor elkaar wil krijgen. Ik heb anders ook geen idee", zo verklaart de verdediger van Liverpool en Oranje.

Driessen haakt in de podcast direct in op die mogelijke Oranje-ambities van de spits, die in de bronnen wordt omschreven als tweevoudig international. "Maar ik denk dat hij op deze manier eerder niet bij het Nederlands elftal komt dan wél. Het was een hele rare actie", zo oordeelt de analist.

Hoewel Driessen benadrukt dat het vergrijp op fysiek vlak wel meeviel, is hij nog wel benieuwd naar de uitleg van de aanvaller zelf. "Kijk, het was redelijk onschuldig, want het was een duw. Als je iemand een trap geeft, is het iets anders. Maar dit was een hele rare actie. We hebben die jongen er zelf nog niet over gehoord, dus misschien dat hij nog een verklaring heeft of dat het gewoon kortsluiting was. Maar dit vond ik wel bijzonder", aldus de verslaggever.

Debuut Emegha eindigt met gemiste strafschop

Naast het duwmoment kende het debuut van Emegha ook op sportief vlak een ongelukkig einde. In de reguliere speeltijd wisten zowel Morgan Rogers als Cody Gakpo vanaf elf meter te scoren, waarbij laatstgenoemde op slag van rust, drie minuten na de openingstreffer van Chelsea, voor de 1-1 tekende. Omdat er verder niet meer werd gescoord, moesten strafschoppen op Anfield de beslissing gaan brengen.

Nadat Gakpo in de serie opnieuw raak wist te schieten en Kostas Tsimikas en Valentín Barco namens hun ploegen hadden gemist, stond het na de reguliere reeks van vijf strafschoppen 4-4. In het vervolg van de serie gingen onder meer Ryan Gravenberch, Wesley Fofana én Emegha in de fout. Liverpool-doelman Giorgi Mamardashvili wist de inzet van de Nederlandse Chelsea-spits te keren, waarna Joe Gomez wel raak schoot en de thuisploeg naar de kwartfinales hielp.

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Orient
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Orient
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Emegha heeft in 12 maanden tijd maar een beperkt aantal wedstrijden gespeeld wegens blessures. En die waren allemaal nog in de Strasbourg tijd en nou niet echt denderend. Hij zal eerst bij Chelsea wat moeten laten zien voordat hij überhaupt weer in aanmerking zou komen voor Oranje. En tenzij hij er als invaller ineens 5 inschiet de komende wedstrijden, wordt dat niet de komende interlandperiode. En hij staat sowieso achter Brobbey en Malen in de pikorde. En Meerdink deed het natuurlijk niet slecht toen hij de vorige interlandperiode een kans kreeg.

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