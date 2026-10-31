Owen Wijndal waarschuwt Ajax: 'Iedere tegenstander heeft het...'

Owen Wijndal waarschuwt Ajax in aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen zijn oude club AZ. De linksback stelt in gesprek met De Telegraaf dat de Alkmaarders over ontzettend veel kwaliteit beschikken, waarmee ze het iedere tegenstander lastig kunnen maken.

Voor de verdediger van Ajax betekent het duel in de Johan Cruijff ArenA een weerzien met de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zo'n tien jaar geleden debuteerde in het betaald voetbal. In totaal speelde hij twaalf jaar in Alkmaar, voordat hij medio 2022 voor tien miljoen euro de overstap naar Amsterdam maakte.

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Wijndal verwacht een pittige opgave voor Ajax, zo geeft hij in een interview met De Telegraaf: "AZ is al jarenlang een heel goede ploeg. Ze hebben kwaliteit, een duidelijke manier van spelen en brengen steeds weer nieuwe talenten voort. Dat zie je ook dit seizoen weer. Ik denk dat iedere tegenstander het lastig heeft tegen AZ, niet alleen Ajax. Ze werken nog steeds met veel jonge spelers uit de eigen opleiding. Ook de speelstijl herken je direct. Aanvallend voetbal, backs die veel opkomen en initiatief nemen. Dat zit nog altijd in die club."

Wijndal looft selectie

Op de vraag welke spelers van zijn voormalige club niet zouden misstaan bij Ajax, moet Wijndal eerst even nadenken voor hij reageert: "Dat vind ik lastig, omdat wij ook veel goede spelers hebben en je dan eigenlijk per positie moet kijken. Maar als je naar kwaliteit kijkt, dan heeft Stengs natuurlijk ontzettend veel in huis. En Clasie vind ik ook een geweldige speler. Daarnaast lopen er met jongens als Meerdink, Dijkstra en Smit grote talenten rond. AZ heeft echt veel kwaliteit."

Klein verschil op de ranglijst

Op de ranglijst ontlopen beide ploegen elkaar na tien speelronden nauwelijks. Ajax staat met 21 punten op de tweede plaats achter koploper Feyenoord. De ploeg van trainer Lee-Roy Echteld bezet met twintig punten de vijfde positie. AZ stond eerder dit seizoen continu boven Ajax, maar verspeelde in de laatste drie weken de nodige punten.

Wijndal: "Natuurlijk kun je de club qua grootte niet vergelijken met Ajax, PSV of Feyenoord. Maar als je kijkt naar de kwaliteit en naar de manier waarop ze ieder seizoen weer meedoen bovenin, dan is het niveau heel hoog. Ze worden niet vaak kampioen, maar iedereen heeft het moeilijk tegen ze."