Luis Enrique komt superlatieven tekort voor Mika Godts: 'Het is prachtig'

Luis Enrique heeft zich op de persconferentie na het competitieduel van Paris Saint-Germain tegen Le Havre vol lof uitgelaten over Mika Godts. De Spaanse trainer is zeer te spreken over het sterke optreden van de 21-jarige Belgische vleugelaanvaller.

Godts begon vrijdag voor het eerst in drie wedstrijden in de basis. In de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Le Havre speelde hij 71 minuten mee. In de eerste helft luidde hij met een doelpunt de ommekeer in voor de Parijzenaars. Het betekende zijn tweede goal in vier dagen tijd, nadat hij eerder al indruk had gemaakt met een sterke invalbeurt en een treffer tegen Olympique Lyon.

Artikel gaat verder onder video

Het was sowieso al een bijzondere week voor Godts, die donderdag liet de buitenspeler de training met toestemming van de club nog schieten om zijn echtgenote Haifa Salem Ali bij te staan bij de geboorte van hun zoon.

Luis Enrique sprak zich na afloop van de overwinning in Le Havre lovend uit over Godts: "Het is een prachtige week voor hem geweest. Hij scoorde tegen Lyon en is daarna vader geworden. Hij krijgt steeds meer zelfvertrouwen en vandaag deed hij bijna alles goed. Hij kan dribbelen, schieten en assists geven. Hij verdedigt bovendien op een heel hoog niveau. Ik word er blij van als een speler zich zo snel kan aanpassen."

Naast Godts had ook Achraf Hakimi met drie doelpunten en twee assists een groot aandeel in de ruime overwinning in het Stade Océane. PSG is door de zege weer koploper van Frankrijk en heeft twintig punten verzameld in de eerste negen competitiewedstrijden. Concurrent Lille staat tweede en heeft een achterstand van twee punten.