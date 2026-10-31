Tragisch nieuws: zoon (20) van oud-profvoetballer Ab Persijn overleden

Droevig nieuws uit Purmerland. Miron Persijn, de zoon van oud-profvoetballer Ab Persijn, is donderdag op twintigjarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn voetbalclub bekend.

Ab Persijn, die tussen 1995 en 2000 als verdediger uitkwam voor FC Volendam, ontbrak donderdag om die reden bij het KNVB-bekerduel tussen Purmersteijn en Gemert, dat met 2-0 werd gewonnen. Ab Persijn is actief als assistent-trainer bij Purmersteijn, dat uitkomt in de Derde Divisie.

Het hartverscheurende nieuws werd vrijdag bekendgemaakt door Purmerland, de voetbalclub waar Miron Persijn actief was als voetballer. Hij speelde in het eerste elftal, dat uitkomt in de Vijfde Klasse. "Met verdriet nemen we afscheid van onze speler en ploeggenoot Miron Persijn", klinkt het in een bericht op sociale media. "Sinds dit seizoen hoorde Miron bij ons eerste elftal. Afgelopen zaterdag stonden we nog samen op het veld. Dat hij er nu niet meer is, voelt onwerkelijk. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en iedereen die hem liefhad."

Alle wedstrijden van Purmerland zijn dit weekend afgelast. Op het sportcomplex kunnen mensen zaterdagmiddag samenkomen om het grote verlies te verwerken.

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Ook Purmersteijn, de club waar vader Ab actief is als assistent-trainer, opent zondag het clubhuis voor mensen die behoefte hebben om samen te komen. De wedstrijden van Purmersteijn gaan dit weekend wel gewoon door.

Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen na het overlijden van Miron Persijn. Waaraan hij is overleden, is niet bekend.