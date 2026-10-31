Van Bronckhorst geeft pijnlijk signaal af na goal Valente tegen Fortuna

Giovanni van Bronckhorst geeft zaterdag een pijnlijk signaal af richting tijdens het Eredivisieduel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. De aanvallende middenvelder was gedurende de tweede helft bezig met een warming-up, maar nadat voor de 1-0 had getekend mocht Steijn direct weer gaan zitten.

Feyenoord had het een uur lang lastig met het het bijzonder stugge Fortuna van Danny Buijs. De Rotterdammers hadden weliswaar een groot overwicht op het veld, waarbij het spel zich vrijwel volledig afspeelde op de helft van de Limburgers.

Artikel gaat verder onder video

Valente had al twee kansen gekregen om de score in De Kuip te openen. In de eerste helft trof de aanvoerder op aangeven van Javi López echter de paal naast Fortuna-doelman Matthijs Branderhorst. In de eerste fase na rust dook Valente na een uitstekende combinatie met Anis Hadj Moussa vrij voor het doel op, maar mikte hij recht op de voeten van Branderhorst. Na een uur spelen was het echter alsnog raak voor de captain: Hadj Moussa zette laag voor, waarna Valente van dichtbij de 1-0 binnen kon schieten.

Van Bronckhorst was tot aan de bevrijdende goal van Valente blijkbaar van plan geweest om Steijn in te brengen in een poging de Limburgse muur te slechten, maar dat plan ging direct in de prullenbak toen de 1-0 erin lag. Steijn mocht direct weer plaatsnemen op de bank.

Zo blijft de rol van Steijn in zijn tweede seizoen bij Feyenoord vooralsnog beperkt. De aanvallende middenvelder stond tot op heden pas één keer aan de aftrap van een officiële wedstrijd, twee weken geleden uit bij Telstar. Hoewel Steijn in Velsen-Zuid met twee doelpunten een belangrijk aandeel had in de 3-4 zege die Feyenoord daar boekte, was hem een paar agen later in het Champions League-duel bij Real Betis (1-0 verlies) slechts een korte invalbeurt gegund, waarna hij het ook nog eens aan de stok kreeg met Hadj Moussa. Vorig weekend zat Steijn in de Eredivisietopper bij PSV (1-1) de volle 90 minuten op de bank.