Oranje-international grijpt absolute hoofdrol bij knappe zege op Man City

heeft zaterdag een hoofdrol opgeëist bij de verrassende overwinning van Brighton & Hove Albion op Manchester City. De Nederlandse doelman hield The Seagulls met meerdere uitstekende reddingen op de been en zag zijn ploeg uiteindelijk met 0-1 winnen op bezoek bij de koploper van de Premier League.

Verbruggen moest meerdere keren ingrijpen om de voorsprong van Brighton te beschermen. Een van zijn meest indrukwekkende momenten was een redding op een hard schot van Iliman Ndiaye. De doelman wist de inzet via de lat uit zijn doel te houden.

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Verbruggen onderstreepte zijn sterke optreden met indrukwekkende cijfers. De Nederlandse doelman noteerde maar liefst zeven reddingen en voorkwam volgens de statistieken 1,74 expected goals (xG) aan tegendoelpunten. Daarmee was hij van onschatbare waarde voor Brighton en een van de absolute uitblinkers van de wedstrijd.

Ayari maakt enige treffer

De basis voor de overwinning werd al vroeg gelegd. In de elfde minuut was het Yasin Ayari die de bezoekers op voorsprong zette. Na voorbereidend werk van Maxim De Cuyper werkte de Zweed de bal binnen: 0-1.

Manchester City ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde er ondanks de vele kansen niet in om Verbruggen te passeren. Brighton hield stand en mocht na het laatste fluitsignaal drie punten bijschrijven en staat daarmee indrukwekkend op de derde plaats in de Premier League.