Feyenoord-doelman krijgt kritiek van Mario Been na het kostbare puntverlies tegen Fortuna Sittard. Volgens de ESPN-analist had de Duitse doelman veel meer kunnen en moeten doen bij de late treffer van , die de eindstand in De Kuip op 1-1 bepaalde.

Feyenoord leek zaterdagavond op weg naar een benauwde zege op het stugge Fortuna Sittard van Danny Buijs. Aanvoerder Luciano Valente, die daarvoor al twee keer dicht bij een treffer was geweest, tekende na iets minder dan een uur spelen voor de bevrijdende 1-0. Gjivai Zechiël leek daarna de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, maar zag zijn (fraaie) treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.

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Fortuna leefde dus nog en gaf Feyenoord in de slotminuten het deksel op de neus. Uitgerekend 't Zand, die door de Stadionclub wordt verhuurd aan de Limburgers, trof een kleine vijf minuten voor tijd doel na een prima combinatie en snoepte zijn eigenlijke werkgever daarmee kostbare punten af in de strijd om de landstitel.

Been zag meerdere dingen fout gaan bij de gelijkmaker, zo zegt hij tijdens de nabeschouwing op ESPN. "'t Zand speelt zijn bal in en loopt door, en ze vergeten eigenlijk mee te lopen", analyseert de oud-speler en -trainer van de Rotterdammers de aanloop naar de treffer. Daarna richt hij zijn pijlen op Ernst: "Van achter de goal denk ik toch dat de keeper veel meer kan doen dan hij deed", zegt Been.

'Hij valt gewoon om'

"Nogmaals: het moet geen hetze worden ten opzichte van Ernst, maar het is nog niet zo dat hij punten heeft gepakt voor Feyenoord", vervolgt Been, die daarbij aanstipt dat de Duitser in de slotminuut wél uitstekend redde op een inzet van Fortuna-invaller Sven Simons, waarmee hij in ieder geval een nederlaag voorkwam. "Maar hij duikt, hij valt gewoon om", zegt Been over de ingreep van Ernst bij de treffer van 't Zand. "Ik heb niet gekeept, maar ik denk dat je nog een pasje kan maken. Dan reik je wellicht wat verder dan dat hij nu kwam. Dit leek meer omvallen dan dat je echt een stapje maakt en duikt naar de bal", besluit Been.

Uitgerekend Shiloh 't Zand doet Feyenoord pijn in de slotfase 😬 #feyfor https://t.co/XoCGO4eJKX — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2026