was er 'een klein beetje extra op gebrand' om zaterdag te scoren tegen zijn eigenlijke werkgever Feyenoord. Dat zegt de huurling die Fortuna Sittard zaterdag een punt bezorgde in De Kuip na de wedstrijd voor de camera's van ESPN.

De 23-jarige 't Zand werd door Feyenoord eerder al op huurbasis gestald bij FC Dordrecht en Heracles Almelo. Opvallend genoeg was hij in december 2024 namens die laatste club óók al trefzeker tegen de Stadionclub, die die dag wel met 5-2 zegevierde. Zaterdag was dat anders: door de late gelijkmaker van 't Zand morste de ploeg van Giovanni van Bronckhorst kostbare punten in de strijd bovenin de Eredivisie.

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De interviewer van ESPN wijst 't Zand er naar de wedstrijd op dat dit alweer zijn tweede treffer in De Kuip tégen Feyenoord was. "Klopt, klopt. Dat is natuurlijk een lekker gevoel", reageert de aanvallende middenvelder. "Voor mij is het een thuiswedstrijd. Ik ben natuurlijk een jongen uit Zuid, dat ik hem mag maken in De Kuip tegen Feyenoord is natuurlijk wel een lekker gevoel, ja." Wilde 't Zand zich tegen zijn eigenlijke werkgever extra bewijzen? "Ik denk dat je natuurlijk wel een klein beetje extra gebrand bent", geeft 't Zand toe.

'Ik scoor voor Fortuna, dus ik juich ook gewoon voor Fortuna'

"Natuurlijk wil ik elke wedstrijd honderd procent geven en belangrijk zijn met goals en assists, maar dat hij dan vandaag mag vallen is wel mooi", vervolgt 't Zand. Hij vierde zijn treffer dan ook 'gewoon', waar andere huurlingen of spelers die tegen hun oude club spelen nog weleens afzien van een juichactie. "Ik scoor voor Fortuna, dus ik juich ook gewoon voor Fortuna", aldus 't Zand.