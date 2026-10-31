Live voetbal 8

PSV vermorzelt Willem II dankzij 7 (!) verschillende doelpuntenmakers

31 oktober 2026, 20:40
Sven Mijnans
Foto: © Imago
2 reacties
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Dosty Amin | Redacteur
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PSV heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van koploper Feyenoord tegen Fortuna Sittard (1-1). De Eindhovenaren waren zaterdagavond in eigen huis veel te sterk voor Willem II en boekten een overtuigende 7-0 overwinning. Dankzij de ruime zege verkleint PSV het gat met de Rotterdammers op de ranglijst. Opvallend genoeg kwamen liefst zeven verschillende spelers tot scoren.

PSV begon voortvarend aan de wedstrijd en dacht al vroeg op voorsprong te komen. Een treffer van Ivan Perisic ging echter niet door vanwege buitenspel van Ruben van Bommel. In de 21ste minuut was het alsnog raak voor de Eindhovenaren. Mauro Júnior profiteerde optimaal van een fout van Willem II-verdediger Lemmens en schoof de bal beheerst in de hoek: 1-0.

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Willem II had weinig in te brengen en moest vlak voor rust opnieuw een tegentreffer incasseren. Guus Til zorgde in de 44ste minuut voor het hoogtepunt van de eerste helft. De middenvelder werkte de bal op fraaie wijze met zijn hak achter doelman Delanghe en verdubbelde daarmee de voorsprong.

Na rust ging PSV vrolijk verder met scoren. Sven Mijnans maakte in de 50ste minuut op fraaie wijze de 3-0 door een voorzet van Sergiño Dest overtuigend binnen te volleren. Vier minuten later was het opnieuw raak. Ruben van Bommel kopte een voorzet van Mijnans tegen de touwen en maakte er 4-0 van.

Ook Ricardo Pepi liet zich gelden bij zijn rentree. De Amerikaanse spits, die ruim een maand aan de kant had gestaan, kwam in de 72ste minuut binnen de lijnen en had nauwelijks tijd nodig om zijn naam op het scorebord te krijgen. Op aangeven van Esmir Bajraktarevic kopte hij de 5-0 binnen.

PSV had daarna nog altijd geen genoeg van de doelpunten. In de 77ste minuut maakte Sano er 6-0 van. De Japanner kreeg de bal van Pepi en schoot diagonaal raak. Vier minuten later bepaalde invaller Shuryano Cornecion de eindstand op 7-0. Voor de achttienjarige middenvelder betekende het zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van PSV.

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wim_72
216 Reacties
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181 Likes
wim_72
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Klasse speler die Mijnans 🙌

De kikker
495 Reacties
1.297 Dagen lid
701 Likes
De kikker
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Mooie wedstrijd. De competitie is weer een stukje spannender geworden!

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