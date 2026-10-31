Arnold Bruggink is onder de indruk van . De middenvelder van PSV maakte zaterdag tegen Willem II een fraaie 2-0 en kan dit seizoen indrukwekkende cijfers overleggen. Bruggink stak zijn bewondering tijdens de rust van het duel bij De Eretribune van ESPN niet onder stoelen of banken.

Bruggink was onder meer onder de indruk van de manier waarop Til tot scoren komt. "Hoe hij dit doet, is ook echt een fantastische goal. Gewoon dat aannemen. Maar weet je wat het is: als [Abdellah] Ouazane deze goal maakt, dan staat iedereen op de banken en is het niet normaal. Maar dit is van Guus Til, dan zegt iedereen: van aha, dat is wel goed gedaan", aldus de analist.

Artikel gaat verder onder video

Ook de statistieken van Til konden op veel bewondering rekenen. "Vijftien wedstrijden gespeeld bij PSV dit seizoen, acht goals gemaakt en één assist. Dat zijn cijfers, hè. Dat is echt krankzinnig", benadrukte Bruggink.

Daarnaast wees hij op de veelzijdigheid van de PSV-middenvelder. "Wij in Nederland houden in het algemeen van de fijne steekpass, een [Luciano] Valente die iemand kan wegsteken. Dat hoef je bij hem niet per se te verwachten. Hij maakt ze echter op alle manieren."

Volgens Bruggink beschikt Til bovendien over een bijzonder gevoel voor zijn positie. "Hij heeft iets speciaals, omdat hij waanzinnig gevoel voor positie heeft en een echt doelpuntenmaker maakt. PSV heeft heel weinig dribbelaars op het veld, dus dan heb je zulke spelers heel hard nodig."

Ook de aanvoerderskwestie bij PSV kwam ter sprake. Bruggink begrijpt niet waarom Til niet de aanvoerder van de Eindhovenaren is. "Hij speelt altijd en presteert. Ik vind dat hij de club fantastisch vertegenwoordigt." Hij vindt dat Til een betere aanvoerder is dan de huidige aanvoerder Mauro Júnior. "Het gaat er ook om wie je buiten het veld vertegenwoordigt. En wie kan de club ook gewoon vertegenwoordigen naar buiten toe, waar je een Nederlandstalige speler hebt die het verhaal kan vertellen na een wedstrijd."